Çiftlikte 200 tonluk saman yığını yandı

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), () - SAMSUN'un Bafra İlçesi'ndeki bir besi çiftliğinde çıkan yangında yaklaşık 200 ton saman kül oldu.

Samsun'un Bafra İlçesi Karaköy mevkiinde bulunan büyükbaş hayvan besiciliği yapılan yapılan bir çiftlikte yaklaşık 200 ton samanın bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören çalışanlar hemen itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Bir yandan da yanan samanların üzerine iş makinesi ile toprak dökülerek yangın kontrol altına alındı.

Soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI