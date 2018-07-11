Çiftlikbank benzeri dolandırıcılık operasyonunda 1 tutuklama

DENİZLİ'de, Çiftlikbank'a benzer yöntemle vatandaşları internet üzerinden dolandıran kişilerle yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklandı.Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çiftlikbank'a benzer yöntemle vatandaşları dolandırdığı öne sürülen kişilere yönelik geçen pazartesi günü Denizli ve Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında şirket yetkilisi olduğu belirlenen 4 kişi gözaltına alındı. Denizli ve Manisa'da yakalanan zanlıların evlerinde ve işyerlerinde yapılan aramalarda vatandaşları dolandırmakta kullanıldığı belirlenen çok sayıda bilgisayar, senet, dijital materyal ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Sorgularının ardından Adliye'ye sevk edilen 4 kişiden 3'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 1 kişi ise tutuklandı.

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