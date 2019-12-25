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Çiftlik sahibi, başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu
DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde Fatih Kürşad Yağcı (37), sahibi olduğu küçükbaş çiftliğinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Jandarma, çiftlikte çoban olarak çalışan ve olayın ardından Yağcı’ya ait otomobille kaçan...
GÜVENLİK 25.12.2019, 21:33
DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde Fatih Kürşad Yağcı (37), sahibi olduğu küçükbaş çiftliğinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Jandarma, çiftlikte çoban olarak çalışan ve olayın ardından Yağcı’ya ait otomobille kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, saat 17.00 sıralarında kırsal Çıtak Mahallesi’nde meydana geldi. Küçükbaş çiftliği bulunan Fatih Kürşad Yağcı, besihanesine gelen komşuları tarafından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede tabancayla başından vurularak öldürüldüğü tespit edilen Yağcı, otopsi yapılmak üzere Çivril Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.
JANDARMA ŞÜPHELİ ÇOBANI ARIYOR
Jandarma ekipleri, cinayetle ilgili soruşturma başlattı. Ekipler, Yağcı’nın çiftliğinde çalışan olayın ardından kayıplara ve ismi öğrenilemeyen şüpheli çobanı yakalamak için çalışma başlattı. Cinayet şüphelisi çobanın patronunu silahla vurduğu, daha sonra ise içerisinde yüklü miktarda para bulunan otomobilini de alıp olay yerinden kaçtığı ileri sürüldü.
Olay, saat 17.00 sıralarında kırsal Çıtak Mahallesi’nde meydana geldi. Küçükbaş çiftliği bulunan Fatih Kürşad Yağcı, besihanesine gelen komşuları tarafından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede tabancayla başından vurularak öldürüldüğü tespit edilen Yağcı, otopsi yapılmak üzere Çivril Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.
JANDARMA ŞÜPHELİ ÇOBANI ARIYOR
Jandarma ekipleri, cinayetle ilgili soruşturma başlattı. Ekipler, Yağcı’nın çiftliğinde çalışan olayın ardından kayıplara ve ismi öğrenilemeyen şüpheli çobanı yakalamak için çalışma başlattı. Cinayet şüphelisi çobanın patronunu silahla vurduğu, daha sonra ise içerisinde yüklü miktarda para bulunan otomobilini de alıp olay yerinden kaçtığı ileri sürüldü.
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