Son Dakika
'YETKİLİ SERVİSİZ' DİYEREK BEYAZ EŞYA ÇALAN ŞÜPHELİLERE OPERASYON - (depodaki eşyaların görüntüleriyle)
İSTANBUL - (ÖZEL)- ERGENEKON DAVASINA BAKAN ESKİ HAKİM VE SAVCILAR HAKKINDAKİ İDDİANAME KABUL EDİLDİ
Çiftlik evindeki yangın, ormana sıçramadan söndürüldü
ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesine bağlı Ocaklı ve Yeniköy arasında bulunan çiftlik evinde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu ormana sıçramadan söndürüldü. Gelibolu'da, Ocaklı ile Yeniköy...
GÜVENLİK 15.11.2019, 12:15
ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesine bağlı Ocaklı ve Yeniköy arasında bulunan çiftlik evinde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu ormana sıçramadan söndürüldü.
Gelibolu'da, Ocaklı ile Yeniköy arasında yer alan çiftlik evinde, saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri gören Vedat Er, annesiyle birlikte kaldığı evden hemen çıktı. İhbar üzerine, olay yerine Gelibolu Belediyesi'nden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu evin yanındaki ormana sıçramadan söndürüldü. Alevlerin sardığı çiftlik evi ile 2 araç, kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Gelibolu'da, Ocaklı ile Yeniköy arasında yer alan çiftlik evinde, saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri gören Vedat Er, annesiyle birlikte kaldığı evden hemen çıktı. İhbar üzerine, olay yerine Gelibolu Belediyesi'nden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu evin yanındaki ormana sıçramadan söndürüldü. Alevlerin sardığı çiftlik evi ile 2 araç, kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
20°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 15 Kasım 2019
|İmsak
|06:17
|Güneş
|07:45
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:29
|Akşam
|17:53
|Yatsı
|19:15
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|11
|21
|2. Fenerbahçe
|11
|20
|3. Trabzonspor
|11
|19
|4. Alanyaspor
|11
|19
|5. Başakşehir
|11
|19
|6. Galatasaray
|11
|19
|7. Malatyaspor
|11
|18
|8. Beşiktaş
|11
|18
|9. Gaziantep FK
|11
|15
|10. Çaykur Rizespor
|11
|14
|11. Göztepe
|11
|13
|12. Konyaspor
|11
|13
|13. Kasımpaşa
|11
|12
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Antalyaspor
|11
|11
|16. Gençlerbirliği
|11
|10
|17. Ankaragücü
|11
|9
|18. Kayserispor
|11
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|11
|21
|2. Fatih Karagümrük
|11
|19
|3. Ümraniye
|11
|18
|4. Balıkesirspor
|11
|18
|5. Akhisar Bld.Spor
|11
|18
|6. Erzurum BB
|11
|18
|7. Keçiörengücü
|11
|18
|8. Bursaspor
|11
|17
|9. Menemen Belediyespor
|11
|17
|10. Altay
|11
|15
|11. Adana Demirspor
|11
|12
|12. İstanbulspor
|11
|12
|13. Giresunspor
|11
|12
|14. Boluspor
|11
|10
|15. Osmanlıspor
|11
|10
|16. Adanaspor
|11
|8
|17. Altınordu
|11
|7
|18. Eskişehirspor
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|12
|34
|2. Leicester City
|12
|26
|3. Chelsea
|12
|26
|4. Man City
|12
|25
|5. Sheffield United
|12
|17
|6. Arsenal
|12
|17
|7. M. United
|12
|16
|8. Wolverhampton
|12
|16
|9. Bournemouth
|12
|16
|10. Burnley
|12
|15
|11. Brighton
|12
|15
|12. Crystal Palace
|12
|15
|13. Newcastle
|12
|15
|14. Tottenham
|12
|14
|15. Everton
|12
|14
|16. West Ham
|12
|13
|17. Aston Villa
|12
|11
|18. Watford
|12
|8
|19. Southampton
|12
|8
|20. Norwich City
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|12
|25
|2. Real Madrid
|12
|25
|3. Atletico Madrid
|13
|24
|4. Sevilla
|13
|24
|5. Real Sociedad
|13
|23
|6. Athletic Bilbao
|13
|20
|7. Getafe
|13
|20
|8. Granada
|13
|20
|9. Valencia
|13
|20
|10. Osasuna
|13
|19
|11. Villarreal
|13
|18
|12. Levante
|13
|17
|13. Real Valladolid
|13
|17
|14. Deportivo Alaves
|13
|15
|15. Eibar
|13
|15
|16. Mallorca
|13
|14
|17. Real Betis
|13
|13
|18. Celta de Vigo
|13
|9
|19. Espanyol
|13
|8
|20. Leganés
|13
|6