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Çiftlik bekçisi ölü bulundu

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), ()- BURSA'nın İnegöl ilçesinde bekçilik yapan Süleyman Can (49), görevli olduğu çiftlikte ölü bulundu. Olay, İnegöl'ün kırsal Cerrah Mahallesi'ndeki çiftlikte meydana geldi. Küçükbaş hayvan çiftliğinde...

Çiftlik bekçisi ölü bulundu

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), ()- BURSA'nın İnegöl ilçesinde bekçilik yapan Süleyman Can (49), görevli olduğu çiftlikte ölü bulundu.
Olay, İnegöl'ün kırsal Cerrah Mahallesi'ndeki çiftlikte meydana geldi. Küçükbaş hayvan çiftliğinde bekçilik yapan Süleyman Can, sabah saatlerinde yatağında hareketsiz bulundu. Çiftlik sahipleri, durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler Can'ın öldüğünü belirledi. Bekçinin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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