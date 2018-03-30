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Çiftlik bekçisi, korktuğu Kangal köpeğini av tüfeğiyle öldürdü

BURSA'da bir çiftlikte bekçilik yapan Yaşar Ş. (48), yakındaki bir akaryakıt istasyonunda çalışan Ali Çelik'e ait Kangal köpeğini, iddiaya göre, kendisine doğru gelince av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Gözaltına alınan Yaşar Ş., ''Bana...

Çiftlik bekçisi, korktuğu Kangal köpeğini av tüfeğiyle öldürdü
BURSA'da bir çiftlikte bekçilik yapan Yaşar Ş. (48), yakındaki bir akaryakıt istasyonunda çalışan Ali Çelik'e ait Kangal köpeğini, iddiaya göre, kendisine doğru gelince av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Gözaltına alınan Yaşar Ş., ''Bana yöneldi, ön ayaklarını kaldırınca ateş ettim'' dedi.
Olay, Gemlik ilçesi Yalova Yolu Caddesi'nde bir akaryakıt istasyonu ile yakındaki çiftlik arasındaki bölgede meydana geldi. Gemlik Çiftçi Hakları Koruma Başkanlığı'nda bekçilik yapan Yaşar Ş., başkanliğa ait çiftliğin çevresinde dolaşırken, yakındaki bir akaryakıt istasyonunda çalışan Ali Çelik'e ait 'Manço' isimli Kangal köpeğin yanına geldiğini gördü. Korkan Yaşar Ş., av tüfeği ile köpeği vurdu. Yaralanan köpek, olay yerinde öldü.
'AMACIM KORKUTMAKTI'
Köpeği ölen Ali Çelik, Yaşar Ş.'den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Yaşar Ş., verdiği ifadede, ''Mesai saati içindeydim, çiftliğin çevresinde dolaşıyordum. Köpek yanıma geldi. Bende akaryakıt istasyonunda çalışanları köpeği almaları konusunda uyardım. Yoluma devam ettim, köpek yeniden geldi. Bana doğru ön ayaklarını havaya kaldırdığını görünce ateş ettim. Amacım korkutmaktı'' dedi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

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