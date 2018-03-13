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Çiftlik Bank tesisi önünde Özel Harekat'lı önlem (2)

113 KİŞİDEN SAVCILIĞA ŞİKAYET DİLEKÇESİ Çiftlik Bank'a yatırım amaçlı hayvan satan İnegöllü çiftçilerin, dün gece, şirketin kırsal Sunpurpaşa Mahallesi'ndeki tesislerine kamyonlarla gelip, baskın yapmasının ardından bugün...

Çiftlik Bank tesisi önünde Özel Harekat'lı önlem (2)

113 KİŞİDEN SAVCILIĞA ŞİKAYET DİLEKÇESİ
Çiftlik Bank'a yatırım amaçlı hayvan satan İnegöllü çiftçilerin, dün gece, şirketin kırsal Sunpurpaşa Mahallesi'ndeki tesislerine kamyonlarla gelip, baskın yapmasının ardından bugün de 113 kişi, Bursa Adliyesi’nde suç duyurusunda bulundu. Adliyeye gelen 113 kişinin, şirket hakkında ‘bilişim sistemleri kullanılarak dolandırıcılık’ yaptığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu belirtildi. Savcılık yetkililerinin, şirket hakkında daha önce İstanbul’da açılan dava olduğunu, şikayet dilekçelerinin ana davayla birleştirileceğini söylediği öğrenildi. 

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