Çiftlik Bank mağdurları, kamyonlarda tesise gelip hayvan almak istedi (2)

ÖZEL HAREKAT TEDBİR ALDI

Çiflik Bank'ın Bursa İnegöl'deki büyükbaş hayvan çiftliğindeki gerginlik, alacaklıların verdikleri paralara karşılık burada bulunan hayvanları yanlarında getirdikleri kamyonlarla almak istemesiye tırmandı. Kalabalığın giderek artması üzerine Bursa İl Jandarma Komutanlığı'ndan Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekibi takviye olarak tesise gönderildi. Tesisin çevresinde önlem alan JÖH kalabalığı buradan uzaklaştırmaya çalıştı

ÇİFTLİK BANK SÜRECİ NASIL İLERLEDİ?

2016 yılında bir yazılımcı Mehmet Aydın tarafından kurulan Çiftlik Bank isimli sanal çiftlik uygulaması yüzde 40'a varan bir kazanç iddiasıyla kısa sürede 500 bini bulan üye sayısına ulaştı. Üyelerinden topladığı paralarla kuruluşunun 5'inci ayında Bursa'nın İnegöl ilçesinde 250 büyükbaş hayvan kapasiteli tesis kuran Çiftlik Bank, kısa bir süre sonra Manisa'da da aylık 1 buçuk milyon yumurta üretim kapasitesi olan tavuk çiftliği kurdu. 'Papara' isimli bir yazılımla üyeler ile şirket arasındaki para ödeme trafiğinin sağlandığı sistemde ortaya atılan 'saadet zinciri' iddiaları üzerine SPK, Çiftlik Bank kurucusu ve CEO'su Mehmet Aydın ve eşinin hesaplarında inceleme başlattı.

Hazırlanan raporda Çiftlik Bank'ın, 2016-2017 arasında 77 bin 843 kişiden toplam 511.7 milyon TL topladığı, 62 bin 877 kişiye 398.3 milyon TL ödeme yaptığı tespit edildi. Ayrıca raporda alan 113.4 milyon liranın Kuzey Kıbrıs'a aktarıldığı, ardından farklı ödeme sistemlerinden de Kıbrıs'a yaklaşık 120 milyon lira daha gönderildiği tespit edildi.

İddiaların üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Çiftlik Bank hakkında bakanlığın idari yaptırımlar uyguladığını açıkladı. Bakan Tüfenkci para yatıran vatandaşların Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunabileceklerini ve dava açabileceklerini de belirtti. Bakan Tüfenkci, Çitflik Bank yetkililerinin sistemi döndürmelerinin mümkün olmadığını belirterek insanları kandırdığının da altını çizdi.

Ortaya her geçen gün yenisi atılan iddiaların ardından Çiftlik Bank'ın İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki genel merkezini boşalttığına yönelik yayılan haberlerin ardından mağdurlar genel merkezin önünde toplandı.

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