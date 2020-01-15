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Çifte kadın cinayeti sanığından kan donduran ifadeler

GÜVENLİK 15.01.2020, 15:43
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Çifte kadın cinayeti sanığından kan donduran ifadeler
ISPARTA'da 2 yıl önce 2 ay arayla otomobiline aldığı 2 kadını boğarak öldürdükten sonra cesetlerini gömen Bekir Ç. (45)  hakkında 2 kez kasten öldürme, 2 kez de yağma suçundan cezalandırılması talebiyle iddianame hazırlandı. Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamedeki anlatımlarıyla kan donduran Bekir Ç.'nin, çifte cinayetten 18 yıl önce de kolundaki bileziklerini almak için kaçırdığı Müzeyyen Gürgen'i (72), 42 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldığı, cezasının infaz süresini tamamlayıp, tahliye olduğu ortaya çıktı.
2018 yılının Eylül ayında, biri Gökçay Mesirelik Alanı'nda, diğeri de atış poligonu mevkisinde 2 kadın cesedi bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Masası ekipleri, cesetlerden birinin Halıkent Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki N.A.'ya, diğerinin de bir süredir kayıp olarak aranan 67 yaşındaki S.Ö.'ye ait olduğunu belirledi. Yapılan çalışmalar sonunda gözaltına alınan Bekir Ç., sorgusunda cinayetleri itiraf etti. Tutuklanan Bekir Ç. hakkında hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. 
'GİDECEĞİNİZ YERE KADAR GÖTÜREYİM'
İki ayrı 'yağma' ve 'kasten öldürme' suçundan yargılanması istenilen Bekir Ç., iddianamedeki ifadesinde S.Ö. adlı kadını öldürmesini anlattı.
İfadeye göre, 17 Temmuz 2018 günü, İskender Mahallesi 121. Cadde üzerinden otomobiliyle geçerken, otobüs durağında oturan S.Ö.'ye yaklaşıp, aracın sağ camını açtı ve "Gideceğiniz yere kadar götüreyim" dedi. Kadın da teklifi kabul edip, aracını ön yolcu koltuğuna oturdu. Bir süre sonra "Beni nereye götürüyorsun?" diye soran kadını, arabanın arka koltuk örtüsünden aldığı ip ile boğararak öldürdü. Cesedi, Koçtepe köyü yolunda bulunan atış poligonu mevkisine götürüp, aracında bulunan keserle çukur kazarak, gömdü. Kadının çantasındaki kredi kartı ile üzerinde şifre yazılı sarı renkli kartı alıp kaçtı.
AYAĞININ VE ELİNİN BİRİNİ VAHŞİ HAYVANLAR YEMİŞ
Olaydan 2- 3 gün sonra S.Ö.'yü gömdüğü yere tekrar giden Bekir Ç., cesedin 2 bacağı ile 2 elinin topraktan çıktığını gördü. Bir ayağı ve bir eli hayvanlar tarafından parçalanan cesedi, ilk yerinden çıkartıp, kazdığı daha derin bir çukura aktardı. Yol kenarından moloz ve tahta parçaları toplayıp, cesedin bulunmasını önlemek için toprağın üzerine yerleştirdi.
İddianamedeki ifadesinde kadını aracına neden aldığını ve öldürüp, gömdüğünü bilmediğini öne süren Bekir Ç., olay yerine bir daha gitmediğini, çantadan aldığı kredi kartıyla, cinayetten 7-8 gün sonra Burdur yolu üzerindeki bir ATM'den 500 ve 100 TL olmak üzere toplam 600 TL, bir başka gün de farklı bir ATM'den 150 TL çektiğini söyledi.
İKİNCİ İŞLEDİĞİ CİNAYETİ ANLATTI
Bekir Ç., iddianamede ikinci kurbanı N.A.'yı nasıl öldürdüğünü de ayrıntılarıyla ifade etti.  İddianameye göre; B.Ç., 19 Eylül 2018 günü, Sav Belediyesi Otobüs Durağı'nı geçtikten hemen sonra, sigara almak için aracını park etti. Bu sırada durakta bekleyen ve yalnız olduğunu gördüğü kadın, "Nereye gidiyorsun? Beni Halıkent Mahallesi'ne bırakır mısın?" diye sordu. Araca binen N.A., arka koltuğa oturdu. Bekir Ç., Demirköprü Kavşağı'nı geçtikten sonra Halıkent yönüne dönmedi. Kadın panikledi. Bunun üzerine Bekir Ç., aracını durdurdu ve kadını, çantasının ipiyle boğarak, öldürdü. Cesedi atmak için Yakaören köyü yönüne gitti. Ancak atacak yer bulamadı. Bunun üzerine Gökçay Mesire Alanı'na yöneldi. Kanalın yanına geldiğinde ise kadının nabzını kontrol etti. Atmadığını görünce de kadının kolundaki altın bilezik ile parmaklarındaki 3 altın yüzüğü  aldı. Cesedi, sulama deresine yuvarladı. Üzerini molozla kapattı. N.A.'nın çantasındaki 150- 200 TL civarındaki parayı aldı. Çantayla birlikte tüm eşyaları yaktı.
İfadesinde cesedi gömdükten sonra eve gittiğini, dini nikahlı eşi N.O.'ya altınları verip, saklamasını söylediğini kaydeden Bekir Ç., N.O.'nun ısrarlı sorularına rağmen altınların kimin olduğunu söylemediğini bildirdi. Bekir Ç., 21 Eylül günü gözaltına alındığını, polis ekiplerine cesetleri gömdüğü yeri gösterdiğini de söyledi.
İLK CİNAYETİ 2000 YILINDA İŞLEMİŞ
Bekir Ç.'nin 2000 yılında da yine Isparta'da kolundaki bileziklerini alabilmek için kaçırdığı Müzeyyen Gürgen'i (72), 42 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü, ömür boyu hapse mahkum edildiği, cezasının infaz süresini tamamlayıp, tahliye olduğu öğrenildi.

 

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