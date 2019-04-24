Çiftçilere 'dolandırılmayın' uyarısı

MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Merkez Gıda Sektör Kurulu Üyesi Eşref Şekerli, dolandırıcıların yeni hedeflerinin çiftçiler olduğunu, internet sitelerinden sattıklarını iddia ettiği hayvan ve yemler sayesinde ortalama bin lira kapora alarak dolandırıcılık yaptıklarını söyledi.Besicilik yapan Eşref Şekerli, internet kullanımının artmasıyla birlikte hırsız ve dolandırıcıların da teknolojiyi çok iyi kullanmaya başladığını söyledi. Dolandırıcıların şimdilerde kendilerine hedef kitle olarak çiftçileri seçtiğini ifade eden Şekerli, bunun da herkes tarafından bilinen internet satış siteleri ve sosyal medya üzerinden yapıldığını kaydetti.'SAKIN KAPORA ÖDEMEYİN'Şekerli, çiftçileri bu konuda dikkatli olmaları konusunda uyararak dolandırıcıların yeni yöntemini şöyle anlattı:"Gerek canlı hayvan satışı, gerek yonca, mısır silajı gibi kaba yem sattıklarını iddia ederek çiftçilerden, üreticilerden 'Kapora' adı altında peşin para isteyerek dolandırıcılık faaliyetinde bulunmaya başlamışlar. Sakın kimseye önden para ödemesi yapmayın, kapora göndermeyin. kesinlikle faturalı alışveriş yapmaya özen gösterin. Bu tarz alışverişler uzaktan, internet üzerinden yapılan alışverişler değildir. Bunlara muhakkak dokunmak, kalitesini görmek zorundasınız. Bizzat yüklettikten sonra kantara çıkıp, ağırlığını öğrenip, belgelerini aldıktan sonra para ödemesi yapmanız gerekiyor."'YONCA İLANLARINA KANMASINLAR, ÇÜNKÜ STOKTA YONCA YOK'İnternet üzerinden yapılacak canlı hayvan ve yem alışverişinde dolandırılmanın ve kalitesiz ürün alma ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirten Eşref Şekerli, şöyle devam etti:"Çiftçilerimiz, 'Efendim 30-40 litre süt verir ilanlarına kanmasınlar. Hiçbir çiftçi, hiçbir üretici 30-40 kilo süt veren ineğini satmaz. Hele bunu internet üzerinden hiç satmaz. Eğer bir inek gerçekten 30 litre süt veriyorsa, onu hemen komşusu alır. Benim şöyle bir tespitim var. Bir inek 30 litre süt veriyor da sahibi bunu satıyorsa, emin olun sahibi ölmüştür. başka hiçbir gerekçeyle, hiçbir kimse hayvanını satmaz, hele böyle verimli hayvanını satmaz. Bu mevsim, yonca hasat mevsimi değildir. Hasat mevsimi Aksaray'da önümüzdeki Haziran'ın 10'u ile 20'si arasında başlar. Bu zaman içerisinde hiçbir yerde stokta yonca bulmak mümkün değildir. Sosyal medya ve satış siteleri aracılığıyla 'Ucuza yonca var' şeklindeki haberlere ve ilanlara kimse itibar etmesin. Yoncanın tonu bugünkü fiyatlarıyla 1000 lira, sosyal medya ve satış siteleri üzerinden bakıyorum 700-800 lira. 'Sahtekar ile tamahkar ortakmış' diye bir atasözü var. Üreticiler, yetiştiriciler, hayvan sahipleri bu konuda dikkatli olsunlar."'GÜNLÜK 1000 LİRA KAPORA ALSA AYLIK 30 BİN LİRA KAZANIR'Kendisine bu şekilde çok sık şikayet geldiğini ifade eden Şekerli, dolandırıcıların amacının çiftçiden ürünün parasını almak yerine kapora almak olduğunu belirterek, "Çok sıkla uygulanan bir yöntem. Özellikle sosyal medya ve satış sitelerinin rağbet gördüğü, herksin elinde bir akıllı telefonun bulunduğu, internet paketlerinin çok yaygın olduğu, hızlı iletişim araçlarının olduğu bir döneme girdik. Bu dönemi doğru kullanmak yerine maalesef bunu yanlış emellere alet eden insanlar da var. Bunların yaptığı bu dolandırıcılık faaliyetlerine düşmemek gerekiyor. Çiftçimiz zaten zor para kazanıyor, hatta kazanamıyor. Bir de bu şekilde bir kamyon yonca alıyorum deseniz, 20 bin lira para. Zaten adam sizden 20 bin lirayı istemiyor Adam 'Bana 1000 lira gönder nakliyesini ayarlayacağım' diyor. 1000 lira o adamın yevmiyesi zaten. Günde 1000 lira kazanırsa, Allah bereket versin. Günde kim kazanıyor 1000 lira. Yani dolandırıcılar oturdukları yerden sadece bir akıllı telefon aracılığıyla internette verdikleri ilanlar sayesinde günde 1000 lira kapora alsa, yattığı yerden ayda 30 bin lira para kazanmış olacak" dedi.

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