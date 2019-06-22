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Çiftçiden kendisini vuranın serbest kalmasına tepki

TEKİRDAĞ’ın Malkara ilçesinde Kazım Karakaş (57), kooperatif seçimleri nedeniyle aralarında tartışma yaşanan H.T. tarafından av tüfeğiyle vurularak yaralandı. Olayın ardından H.T.’nin serbest bırakılmasına tepki gösteren, Karakaş,...

Çiftçiden kendisini vuranın serbest kalmasına tepki
TEKİRDAĞ’ın Malkara ilçesinde Kazım Karakaş (57), kooperatif seçimleri nedeniyle aralarında tartışma yaşanan H.T. tarafından av tüfeğiyle vurularak yaralandı. Olayın ardından H.T.’nin serbest bırakılmasına tepki gösteren, Karakaş, “Beni bu hale getiren adamın serbest kalmasına anlam veremiyorum. Benim ve ailemin can güvenliği yoktur” dedi.
Malkara’nın Karaidemir Baraj Sulama Kooperatifi 2’inci başkanı olan ve çiftçilik yapan Kazım Karakaş, önceki gün kırsal Hacısungur Mahallesi’ndeki tarlasına gitti. Tarlada çalışan Karakaş, traktörüyle evine dönerken aralarında daha önce kooperatif seçimleri nedeniyle tartışma yaşadığı H.T. tarafından otomobille önü kesildi. Aynı mahallede yaşayan Karakaş ile H.T., bir süre tartıştı. Tartışmanın ardından traktörüyle seyir haline geçen Karakaş’a H.T., otomobilinden aldığı tüfekle yakın mesafeden ateş açıp, olay yerinden kaçtı. Yüzü ve vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanan Karakaş silah sesleri üzerine gelenler tarafından Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Karakaş’ın şikayeti üzerine jandarma tarafından gözaltına alınan H.T.,soruşturmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.
‘BENİM VE AİLEMİN CAN GÜVENLİĞİ YOK’
Kendisinin ve ailesinin can güvenliğinin olmadığını söyleyen 3 çocuk babası Kazım Karakaş, “Hacısungur Mahallesi yolunda tarlamı dolaşmaya gitmiştim. Tarladan yola çıkarken benim yolumu kesti. O otomobilinden indi, ben de traktörümden indim. Onunla yolda ağız dalaşı yaşadık. Daha sonra ben traktörüme bindim tam gidiyordum. O bana arkamdan 2 el ateş etti ve beni bu hale getirdi. Beni bu hale getiren adamın serbest kalmasına anlam veremiyorum. Kendisi beni öldürmeye kast etti. Benim ve ailemin can güvenliği yoktur” dedi.
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