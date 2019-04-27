Çiftçi evinde tüfekle intihar etti

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde yaşayan çiftçi Uğur C. (30) evinde pompalı tüfekle yaşamına son verdi.

Olay, bugün saat 00.30 sıralarında, Acarlar Mahallesi'nde meydana geldi. Maddi sıkıntı yaşadığı belirtilen evli ve 2 çocuk babası çiftçi Uğur C., eşi uyuduktan evdeki pompalı tüfeği çenesine dayayarak tetiği çekti. Silah sesine uyanan eşi, Uğur C.'yi kanlar içinde görünce şok yaşadı. Gürültüye koşan komşularının ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Uğur C.'nin olay yerinde öldüğü belirlendi. Cumhuriyet savcısının ve polisin incelemesinin ardından Uğur C.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



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