Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Soylu'nun açıklamalarının ardından CHP'den 3 istifa
Soylu'nun açıklamalarının ardından CHP'den 3...
17 Aralık Kumpas Davası'nda karar; 15 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
17 Aralık davasında 15 sanığa...
PİYASALAR - Fed faiz toplantısı öncesi dolar 5.46 lirada
Fed faiz toplantısı öncesi dolar...
Hollanda’da polisin operasyon yaptığı bölgedeki Türkler: “Ruhsal sorunları vardı” 
Hollanda(daki saldırgan Türk asıllı çıktı

Çiftçi apartmanın çatısından ölüme atladı

İZMİR'in Tire ilçesinde, çiftçi Mehmet D. (47) bilinmeyen nedenle girdiği bunalım sonucu 4 katlı apartmanın çatısından atlayarak yaşamına son verdi. Bayındır'ın kırsal Pınarlı Mahallesi'nde çiftçi Mehmet D., dün saat 17.00 sıralarında...

Çiftçi apartmanın çatısından ölüme atladı
İZMİR'in Tire ilçesinde, çiftçi Mehmet D. (47) bilinmeyen nedenle girdiği bunalım sonucu 4 katlı apartmanın çatısından atlayarak yaşamına son verdi.
Bayındır'ın kırsal Pınarlı Mahallesi'nde çiftçi Mehmet D., dün saat 17.00 sıralarında Tire ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın çatısına çıktı. Evli ve 2 çocuk babası Mehmet D., çevredekilerin şaşkın bakışları arasında bir anda kendisini boşluğa bıraktı. Yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemine düşen Mehmet D., ağır yaralandı. Çağrılan ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet D., doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Soruşturma başlatan polis, Mehmet D.'nin intihar nedeninin araştırıldığını bildirdi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328