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Çiftçi, ağılın önünde av tüfeğiyle öldürüldü

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde çiftçilik yapan Mutlu Aysel (38), evinin arkasındaki ağılın önünde av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Aysel'i kimin vurduğunun belirlenip yakalanması için çalışma başlatıldı. Olay, dün saat 22.00...

Çiftçi, ağılın önünde av tüfeğiyle öldürüldü
DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde çiftçilik yapan Mutlu Aysel (38), evinin arkasındaki ağılın önünde av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Aysel'i kimin vurduğunun belirlenip yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay, dün saat 22.00 sıralarında, Benlik Mahallesi Yenice Mevkii'nde meydana geldi. İki çocuk babası Mutlu Aysel'in evinin arkasındaki ağıldan silah seslerini duyan yakınları olay yerine gitti. Aysel, kanlar içinde yerde yatarken bulundu. Olay yerine jandarma ve ambulans ekipleri gönderildi. Olay yerine gelen acil sağlık ekibi, sağ omzundan ve bacağından av tüfeğiyle vurulan Mutlu Aysel'in öldüğünü belirledi. Jandarmanın olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Aysel'in cesedi otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Aysel'i kimin öldürdüğünün belirlenip yakalanması için çalışma başlatıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

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