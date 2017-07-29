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Çiçeklerin üzerinden atlamaya çalışırken başından yaralandı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), () - ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde alkollü olduğu iddia edilen 50 yaşındaki Nuri B., sahil bandındaki çiçeklerin üzerinden atlamak isterken düşerek yaralandı. Olay, akşam saatlerinde ilçenin sahil...

Çiçeklerin üzerinden atlamaya çalışırken başından yaralandı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), () - ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde alkollü olduğu iddia edilen 50 yaşındaki Nuri B., sahil bandındaki çiçeklerin üzerinden atlamak isterken düşerek yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde ilçenin sahil şeridinde meydana geldi. İddiaya göre aşırı alkollü olduğu öğrenilen Nuri B., sahil girişindeki çiçeklerin üzerinden atlamak istedi. Nuri B., bu sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü. Başından yaralanan ve düştüğü yerden kalkamayan Nuri B.’nin yardımına koşan çevredekiler sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine sevk edilen ekipler, yaralı Nuri B.’ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet hastanesine kaldırdı. 

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