CHP'nin toplantısında Ağbaba'ya yönelik silahlı saldırı (2)

AĞBABA: SİLAHI ALIRKEN ELİMDEN YARALANDIM

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, partisinin üyeleriyle birlikte toplantı yaptığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Parti üyesi olduğu belirtilen şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Ağbaba, saldırının kendisine yönelik olmadığını ifade ederek, şöyle dedi:

"Akçadağ ilçe divan toplantımızı gerçekleştirdik, İl Başkanımız Enver Kiraz ile birlikte. Konuşmalar devam ederken, saldırıda bulunan şahıs söz aldı. Konuşma devam ederken, birden silahını çıkararak, ilçe başkanımızın bulunduğu noktaya doğru ateş açtı. Kurşun duvara isabet etti. Arkasından bir muhtar, ardından ben saldırganın üzerine atlayarak elindeki silahı alıp etkisiz hale getirdik. O kargaşa sırasında saldırgan kaçtı, daha sonra Emniyet Müdürlüğü'ne İlçe Başkanımız Ali Aslan ile birlikte giderek şikayetçi olduk. Olayın takipçisiyiz, olayı takip etmeye devam edeceğiz. Herhangi bir kimsede yaralanma yok. Tekrar söylüyorum; bana yönelik bir saldırı girişimi değildi. İlçe başkanımızla konuşma esnasında birden silahını çıkararak bir kurşun sıktı. İkincisini sıkacakken önce bir muhtarımız, daha sonra da ben üzerine atlayarak ve silahı elinden alarak etkisiz hale getirdik. O kargaşa sırasında saldırgan kaçtı. Benim elimde hafif bir çizik var. O da arbede sırasında saldırganın elinden silahı alırken gerçekleşti. Onun dışında herhangi bir partilimizde bir sıkıntı yok."

ASLAN: DİREK BENİ HEDEF ALDI

Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan da olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Aslan, bugün Cumhuriyet Halk Partisi ilçe örgütünün genişletilmiş divan toplantısı olduğunu belirterek, "300- 400 kişi partili arkadaşlarımız vardı. Tabi burada bir konuşma yaptık. Ondan sonra partili arkadaşlarımıza söz hakkı verildi. Cihangir S., isimli arkadaş en son söz hakkı istedi. Bende ona söz hakkı verdim. Ondan sonra çıkınca küfür etti. Belinden çıkardığı silahı bana doğrulttu. Ondan sonra 1 el ateş etti. İkinci el ateş etmesi için silah tutuklama verdi ve bütün arkadaşlar da müdahale etti. Emniyet falan da geldi. Olay yerinde inceleme yapıldı. Herhangi bir husumetimde yok ama bende olayı anlamadım. Direkt beni hedef aldı. Sayın Genel Başkan Yardımız Veli Ağbaba'da buradaydı, İl Başkanımız Enver Kiraz da buradaydı. Onlara herhangi bir müdahale yoktu ve onlara karşı değildi. Direkt silahı tutup beni hedef aldı, ateş etti bana doğru. Hiçbir husumetim de yoktu. Ben de olayın nasıl bu duruma geldiğini bilmiyorum. Bir dönem 2018'de kongrede adaydı kendisi benim karşımda. Kazanamadı, olay öyle gelişti, başka da benim bunla bir husumetim yok" dedi.

Taha AYHAN/MALATYA, ()-

