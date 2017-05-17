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CHP Milletvekili Arık şikayetinden vazgeçti, saldırgan serbest kaldı

Cafer ZENGİN/ KAYSERİ, ()-CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık’a, referandum çalışmaları sırasında bıçakla saldıran akvaryumcu Abdullah Ateş, ilk duruşmada tahliye oldu. Kayseri’de bugün görülen duruşmada milletvekili Arık, saldırganın...

CHP Milletvekili Arık şikayetinden vazgeçti, saldırgan serbest kaldı

Cafer ZENGİN/ KAYSERİ, ()-CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık’a, referandum çalışmaları sırasında bıçakla saldıran akvaryumcu Abdullah Ateş, ilk duruşmada tahliye oldu. Kayseri’de bugün görülen duruşmada milletvekili Arık, saldırganın ailesinin mağdur olmaması için şikayetinden vazgeçti.
Talas ilçesi Kiçiköy Mahallesi'nde geçen 6 Nisan’da partilileri ile birlikte referandum için esnaf ziyaretleri gerçekleştiren CHP Milletvekili Çetin Arık, bir akvaryumcunun dükkanını da ziyaret etti. Dükkanına girdiği akvaryumcu 43 yaşındaki Abdullah Ateş milletvekiline tepki gösterip, ardından elindeki bıçakla Arık ve yanındaki partililerine saldırdı. Partililer tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan, olay yerine gelen polise teslim edildi. Abdullah Ateş, nöbetçi mahkemece  'silahla tehdit' ve 'hakaret' suçlarından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Kayseri 10’nuncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde bu sabah görülen ilk duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Abdullah Ateş, savunmasında pişman olduğunu belirterek, CHP Milletvekili Çetin Arık ve partililerinden defalarca özür diledi. CHP Milletvekili Çetin Arık’ın avukatı ve aynı zamanda CHP Melikgazi İlçe Başkanı olan Avukat İbrahim Kaan ise Milletvekili Arık’ın şikayetinden vazgeçtiğini mahkemede belirtti. Arık’ın, saldırganın ailesinin mağdur olduğunu ve daha fazla mağdur olmamaları için şikayetinden vazgeçtiği dile getirildi. Arık’ın şikayetinden vazgeçmesinin ardından saldırgan Abdullah Ateş, tutuklu bulunduğu Kayseri Cezaevi'nden daha sonra serbest bırakıldığı kaydedildi.

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