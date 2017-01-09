CHP'li vekil, Tarsus'taki esrarengiz kazı için soru önergesi verdi

Ali Ekber ŞEN / MERSİN, () - MERSİN'in Tarsus İlçesi'nde 1.5 aydır devam eden esrarengiz kazı bölgesine girmesine izin verilmeyen CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, konuyu bir soru önergesiyle TBMM'ye taşıdı.

Tarsus İlçesi 82 Evler Mahallesi'nde bir evin bahçesinde Ankara'dan oluşturulan özel bir ekip, Özel Harekat polislerinin aldığı önlemler altında yaklaşık 1.5 ay önce kazıya başladı. MİT görevlilerinin de yer aldığı ekip çalışmalara başlarken, sokağın giriş ve çıkışı zıhlı polis araçlarıyla kapatıldı. CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı da 'gizlilik kararı' ile kazı alanına alınmadı. İlçedeki gelişmeleri değerlendiren Atıcı, bu durumun mahalle sakinleri arasında ciddi tedirginlik yarattığını söyledi.

ROMA İMPARATORU DAKYANUS'UN HAZİNELERİ Mİ?

Kazı alanında Roma İmparatoru Dakyanus'a ait çok önemli hazineler bulunduğu ve Hıristiyanlığın ilk dönemlerine ait önemli eserler ve kalıntılar olduğunun iddia edildiğini belirten Aytuğ Atıcı, TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesinde Başbakan Binali Yıldırım'dan şu soruların yanıtını istedi:

"Herkesten gizlenen kazı çalışması devletin hangi kurumları tarafından ve hangi amaçla yapılmaktadır? Kazının gizliliği için herhangi bir mahkeme kararı var mıdır? Bu bölgedeki kaçak kazı çalışmaları nedeniyle işlendiği iddia edilen cinayetlerin uluslararası boyutu var mıdır? Bu gizli kazı çalışması ne zaman tamamlanacaktır? Kamuoyuna ne zaman doyurucu ve gerçek bilgi verilecektir?"



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