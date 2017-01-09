Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sultangazi'de ara sokaklarda araçlar mahsur kaldı
Sultangazi'de ara sokaklarda araçlar mahsur...
Ankara Barosu'ndan milletvekillerine 'Hayır' çağrısı
Ankara Barosu'ndan milletvekillerine 'Hayır' çağrısı
New York’ta pantolonsuz metro yolculuğu
New York’ta pantolonsuz metro yolculuğu
Dolar ve euro 4 liraya doğru ilerliyor
Dolar ve euro 4 liraya...

CHP'li vekil, Tarsus'taki esrarengiz kazı için soru önergesi verdi

Ali Ekber ŞEN / MERSİN, () - MERSİN'in Tarsus İlçesi'nde 1.5 aydır devam eden esrarengiz kazı bölgesine girmesine izin verilmeyen CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, konuyu bir soru önergesiyle TBMM'ye taşıdı. Tarsus İlçesi 82 Evler...

CHP'li vekil, Tarsus'taki esrarengiz kazı için soru önergesi verdi

Ali Ekber ŞEN / MERSİN, () - MERSİN'in Tarsus İlçesi'nde 1.5 aydır devam eden esrarengiz kazı bölgesine girmesine izin verilmeyen CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, konuyu bir soru önergesiyle TBMM'ye taşıdı.
Tarsus İlçesi 82 Evler Mahallesi'nde bir evin bahçesinde Ankara'dan oluşturulan özel bir ekip, Özel Harekat polislerinin aldığı önlemler altında yaklaşık 1.5 ay önce kazıya başladı. MİT görevlilerinin de yer aldığı ekip çalışmalara başlarken, sokağın giriş ve çıkışı zıhlı polis araçlarıyla kapatıldı. CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı da 'gizlilik kararı' ile kazı alanına alınmadı. İlçedeki gelişmeleri değerlendiren Atıcı, bu durumun mahalle sakinleri arasında ciddi tedirginlik yarattığını söyledi. 
ROMA İMPARATORU DAKYANUS'UN HAZİNELERİ Mİ?
Kazı alanında Roma İmparatoru Dakyanus'a ait çok önemli hazineler bulunduğu ve Hıristiyanlığın ilk dönemlerine ait önemli eserler ve kalıntılar olduğunun iddia edildiğini belirten Aytuğ Atıcı, TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesinde Başbakan Binali Yıldırım'dan şu soruların yanıtını istedi:
"Herkesten gizlenen kazı çalışması devletin hangi kurumları tarafından ve hangi amaçla yapılmaktadır? Kazının gizliliği için herhangi bir mahkeme kararı var mıdır? Bu bölgedeki kaçak kazı çalışmaları nedeniyle işlendiği iddia edilen cinayetlerin uluslararası boyutu var mıdır? Bu gizli kazı çalışması ne zaman tamamlanacaktır? Kamuoyuna ne zaman doyurucu ve gerçek bilgi verilecektir?"

FOTOĞRAFLI

 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55