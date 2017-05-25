CHP'li milletvekilleri Atatürk'e hakaret edenler için suç duyurusu yaptı

CHP Bursa Milletvekilleri Ceyhun İrgil ile Erkan Aydın, TV Net televizyon programında, Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettikleri öne sürülen 4 kişi ve televizyonun sorumlu müdürü hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundular.CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil ile Erkan Aydın bugün Bursa Adliye Sarayı'na gelip, televizyon programında Atatürk ve manevi değerlerine karşı hakaret ettiği öne sürülen Süleyman Yeşilyurt, Mustafa Armağan, Hasan Akar, Yavuz Bahadıroğlu ve TV Net televizyonun sorumlu müdürü hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.Adliye çıkışı gazetecilere açıklamalarda bulunan Ceyhun İrgil, Atatürk'ün şahsına ve manevi değerlerine karşı yapılan saldırıyı kınadıklarını ve suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, konun takipçisi olacaklarını söyledi.CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın da, Mustafa Kemal Atatürk, annesi Zübeyde Hanım ve Afet İnan'a yapılan hakaretlerin çirkin bir davranış olduğunu belirterek, "Buraya gelmeden önce yaşlı bir teyzemizle konuştum. Ona, 'Atatürk'e karşı yapılan hakaretlerle ilgili suç duyurusunda bulunacağız' dedim. Hemen gözleri doldu. 'Atatürk olmasa biz burada olamayız' dedi. Aslında her şeyi özetleyen bu. Biz bu değerlere sahip çıkmak zorundayız. Umarım adalet yerini bulur. Hakaret edenler gerekli cezayı alır" şeklinde konuştu.

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