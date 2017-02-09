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CHP'li gence Erdoğan'a hakaretten 7 bin 80 lira ceza

Mustafa KOZAK/ANTALYA, () - ANTALYA'da CHP İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Orhan Uyar, sosyal medyada beğendiği bir paylaşımdan dolayı dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla 7 bin 80 lira adli para cezasına...

CHP'li gence Erdoğan'a hakaretten 7 bin 80 lira ceza

Mustafa KOZAK/ANTALYA, () - ANTALYA'da CHP İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Orhan Uyar, sosyal medyada beğendiği bir paylaşımdan dolayı dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla 7 bin 80 lira adli para cezasına mahkum edildi.
Antalya'da bir belediyede aylık 1500 lira ücretle çalışan CHP İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Orhan Uyar, 31 Temmuz 2014 tarihinde sosyal medyada paylaşılan dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait bir fotoğrafın üzerine yorum ekleyip beğendiği için davalık oldu. Uyar hakkında kamu görevlisine hakaret suçundan Antalya 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
Uyar mahkemede verdiği ifadesinde, “Bir başkasının paylaştığı fotoğrafa 'Ahaa' ibaresini ve gülen yüz simgesini ekleyerek paylaştım. Bu fotoğrafın altında bana ait olmayan ifadeler vardı. Bu ifadeler fotoğrafı aldığım sayfada mevcuttur. Suç kastı ile hareket etmedim. Beraatımı talep ediyorum" dedi. Duruşmada Uyar'ın avukatı da müvekkilinin mizahi olduğu için paylaşımda bulunduğunu ileri sürüp bunun hakaret değil, olsa olsa siyasi bir eleştiri mahiyetinde olduğunu söyledi.
Yargılama sonunda mahkeme, kamu görevlisine hakaret suçunu işlediği sabit görülen Orhan Uyar'ı takdir indiriminden sonra 7 bin 80 lira adli para cezasına mahkum etti. Sanığın pişmanlığını gözeten mahkeme, cezayla ilgili hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
'POLİSTEKİ İFADEMDEN SONRA SİLDİM'
Duruşma çıkışı açıklama yapan Uyar, "Hakkımda dava açılmasına neden olan paylaşımı aradan uzun süre geçtiği için unutmuştum. 2014 yılında yaptığım paylaşımla ilgili geçen aralık ayında güvenlik şubeye çağırdılar. İfademi verdikten sonra paylaştığım fotoğrafı bulup kaldırdım" dedi.

FOTOĞRAFLI

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