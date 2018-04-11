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CHP'li eski başkana cinayetten 15 yıl hapis cezası

AYDIN'ın Germencik ilçesinde tartıştığı Şükrü Aytunç Tek'i evinde tabancayla öldüren CHP eski Germencik İlçe Başkanı Mehmet Bozdağ, 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırıldı. Bozdağ'ın cezası, haksız tahrik...

CHP'li eski başkana cinayetten 15 yıl hapis cezası
AYDIN'ın Germencik ilçesinde tartıştığı Şükrü Aytunç Tek'i evinde tabancayla öldüren CHP eski Germencik İlçe Başkanı Mehmet Bozdağ, 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırıldı. Bozdağ'ın cezası, haksız tahrik ve iyi halden dolayı 15 yıla indirildi.
Olay, 4 Mayıs 2017'de, Park Mahallesi'nde meydana geldi. Şükrü Aytunç Tek'i evinde tabancayla öldüren CHP eski Germencik İlçe Başkanı Mehmet Bozdağ, Söke ilçesinde yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı. Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürme' suçundan yargılanan Bozdağ, ilk duruşmada olaydan bir gün önce metamfetamin adlı uyuşturucu madde kullandığını itiraf etti.
Son duruşmada ise davayla ilgili karar açıklandı. Son sözleri sorulan Mehmet Bozdağ, Tek'i isteyerek öldürmediğini iddia ederek, "Olay günü borcumu istemek için Şükrü Aytunç Tek'in evine gittiğimde bana küfretti, yumruk attı. Aramızda yaşanan boğuşma sırasında tabanca patladı. Ben vurulduğumu zannettim. Öldürme kastım yoktu. Şükrü arkadaşım ve sevdiğim bir kişiydi. Böyle olsun istemezdim" dedi.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Bozdağ'a önce müebbet hapis cezası verdi. Suçu 'haksız tahrik' altında işleği belirtilip, duruşmalardaki iyi hali de dikkate alınarak ceza15 yıl hapse indirildi.

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