CHP'li Biçer'den YSK Başkanı hakkında suç duyurusu

CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, adliye giderek Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven hakkında suç duyurusunda bulundu.Bugün Manisa Adliyesi'ne giden CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, görevi kötüye kullandığı, FETÖ'yle ilişkili kişilerin devlet kurumlarına yerleşmesine yardımcı olduğu iddiasıyla Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven hakkında suç duyurusunda bulundu. Ardından konuyla ilgili açıklama yaptı. Güven'in, FETÖ'den tutuklu eski Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Büyükkaramuklu'ya referans olduğunu iddia eden CHP'li Biçer, "FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan Adıyaman eski Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Büyükkaramuklu, 16.11.2016 tarihinde mahkemede verdiği ifadesinde, '2011 yaz kararnamesi ile Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandım. Halen YSK Başkanı olan Sadi Güven, Fethiye'de stajdan tanıdığım birisiydi. Kendisine Başsavcılık yapmak istediğimi söyledim. O da beni seven bir kişiydi o vesile ile Adıyaman Başsavcılığına atandım' şeklinde ifade vermiş ve bu ifade sonrasında Faruk Büyükkaramuklu'nun etkin pişmanlıktan yararlandırılması talep edilmiştir. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven'in, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan Faruk Büyükkaramuklu'nun, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı olması için kayırmacılık yapmış olduğu, verilen ifadede de açıkça görülmektedir. Şüpheli Sadi Güven bulunduğu konumu kullanarak, Türk Ceza Kanunu'nun 257'nci maddesine göre görevi kötüye kullanmış, Faruk Büyükkaramuklu'nun Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı olması için kayırmacılık yaparak açıkça suç işlemiştir. YSK Başkanı Sadi Güven, Faruk Büyükkaramuklu'yu, Cumhuriyet Başsavcılığı gibi devletin en kritik noktalarından birine atanmasına yardım edecek kadar tanıyorsa, Sadi Güven'in FETÖ ile ilişiğinin olmadığı söylenebilir mi? Sadi Güven'in de FETÖ bağlantısının olduğu sonucunu çıkarmak mümkündür" diye konuştu.CHP'li Biçer, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na dilekçe yazarak, YSK'da bulunan FETÖ üyelerini sorduğunu ve kendisine iletilen cevapta Ali Kaya, Ünal Demirci ve İbrahim Zengin'in FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu bulunduklarının iletildiğini ifade etti. Biçer, "FETÖ'den tutuklu bu kadar çok kişi varken ve Sadi Güven FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan birine referans olmuşken, kirli ilişkiler yumağındaki tek temiz adamın Sadi Güven olduğu ne kadar inandırıcı takdiri sizlere bırakıyorum" dedi.CHP'li Biçer açıklamasında, Sadi Güven'in 24 Ocak 2013'te YSK'ya seçildiğini ve aynı gün YSK Başkanı olduğunu belirterek, "YSK teamüllerine göre, YSK'daki en kıdemli Yargıtay temsilcisinin başkan, en kıdemli Danıştay temsilcisinin de başkan vekili olması gerekmektedir. Oysaki 13 Temmuz 2008'de Yargıtay üyesi olan, 27 Ocak 2010-12 Kasım 2013 arasında YSK üyeliği yapan, 4 Kasım 2013'te Yargıtay 4'üncü Ceza Dairesi Başkanlığı'na seçilen ve başkan olmasıyla birlikte YSK üyeliği sona eren Halim Aşaner, YSK'da Sadi Güven'den 3 yıl kıdemli konumdaydı ve teamüllere göre, onun YSK Başkanı olması gerekirken Sadi Güven YSK Başkanı olmuştur" diye konuştu.

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