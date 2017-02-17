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CHP'li Atıcı: Tarsus’taki kazının esrarını Bakanlık da çözemedi

Ali Ekber ŞEN/MERSİN, () - CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, bir süre önce Tarsus İlçesi'nde bir evde yaklaşık 3 aydır devam eden esrarengiz kazı ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın yanıtlaması için TBMM'ye verdiği...

CHP'li Atıcı: Tarsus’taki kazının esrarını Bakanlık da çözemedi

Ali Ekber ŞEN/MERSİN, () - CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, bir süre önce Tarsus İlçesi'nde bir evde yaklaşık 3 aydır devam eden esrarengiz kazı ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın yanıtlaması için TBMM'ye verdiği soru önergesine verilen cevabı yeterli görmediğini açıkladı. Atıcı, "Bu açıklama da gösteriyor ki, Tarsus'taki kazının esrarını bakanlık da çözemedi" dedi.
Tarsus'un 82 Evler Mahallesi'nde bir evde ve bahçesinde devam eden esrarengiz kazı çalışması ile ilgili bölgede inceleme yapmak ve mahallede oturan vatandaşların sorunlarını dinlemek isteyen CHP'li Aytuğ Atıcı, kazı alanına alınmamıştı. Atıcı, bu nedenle Başbakan Binali Yıldırım ve Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın yanıtlaması için TBMM'ye ayrı ayrı sorgu önergesi verdi. Atıcı, mahallelinin tedirginliğinin ortadan kaldırılması ve kamuoyunun konu ile ilgili aydınlatılmasını istedi.
Atıcı, kazı ile ilgili Bakanlıkça verilen cevapta, kurtarma kazısının Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün ve Tarsus Müzesi Müdürlüğü'nün izni ile başlatıldığını, çalışma yapılan bölgenin 3'üncü Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli olduğu ve bilimsel kazı dışında herhangi bir kazı çalışmasının gerçekleştirilmeyeceğinin belirtildiğini ifade ederek şunları söyledi:
"Mahalledeki olağanüstü güvenlik önlemlerinin alınmasının sadece bilimsel çalışma için olduğu açıklaması inandırıcı değildir. Üst düzey güvenlik önemlerinin toprak kandil, çatı kiremidi ve testi parçaları için alındığı ifade ediliyor. Madem bilimsel amaçlı bir kazı yapılıyordu, kamuoyuna neden açıklanmadı? Bir milletvekili dahi kazı alanına sokulmuyorsa, orada gizlenen bir şeyler vardır demektir. Yaklaşık 3 aydır devam eden kazı çalışmalarında herhangi bir tarihi esere ulaşılamadığı ve kazının ne zaman sonuçlandırılacağı hakkında da bilgi verilmiyor. Bu işin peşini bırakmayacağım."

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