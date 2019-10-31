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CHP İzmir Milletvekili Polat, kazada yaralandı (2)- Yeniden
İZMİR’in Bayındır ilçesinde CHP Milletvekili Mahir Polat'ın (44) içinde bulunduğu otomobil, önündeki başka bir otomobile çarptı. Kazada Polat ile diğer araçtaki 2 kişi yaralandı. CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, saat 11.00 sıralarında...
GÜVENLİK 30.10.2019, 15:40
İZMİR’in Bayındır ilçesinde CHP Milletvekili Mahir Polat'ın (44) içinde bulunduğu otomobil, önündeki başka bir otomobile çarptı. Kazada Polat ile diğer araçtaki 2 kişi yaralandı.
CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, saat 11.00 sıralarında partisinin Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş'i ziyaret etmek üzere bir arkadaşının kullandığı 35 HUP 96 plakalı otomobille yola çıktı. Torbalı-Bayındır karayolu, Canlı Mahallesi girişine geldiklerinde, otomobil, aniden şerit değiştirdiği öne sürülen önündeki Kamuran Sönmez (77) yönetimindeki otomobile çarptı. Kazada, göğsüne darbe alan Milletvekili Polat ile diğer aracın sürücüsü Kamuran Sönmez ve yanındaki eşi Kaniye Sönmez (61) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı Torbalı Belediye Başkanı CHP'li İsmail Uygur, Milletvekili Mahir Polat'ı hastanede ziyaret edip, geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Milletvekili Polat ile Sönmez çifti, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, saat 11.00 sıralarında partisinin Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş'i ziyaret etmek üzere bir arkadaşının kullandığı 35 HUP 96 plakalı otomobille yola çıktı. Torbalı-Bayındır karayolu, Canlı Mahallesi girişine geldiklerinde, otomobil, aniden şerit değiştirdiği öne sürülen önündeki Kamuran Sönmez (77) yönetimindeki otomobile çarptı. Kazada, göğsüne darbe alan Milletvekili Polat ile diğer aracın sürücüsü Kamuran Sönmez ve yanındaki eşi Kaniye Sönmez (61) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı Torbalı Belediye Başkanı CHP'li İsmail Uygur, Milletvekili Mahir Polat'ı hastanede ziyaret edip, geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Milletvekili Polat ile Sönmez çifti, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
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