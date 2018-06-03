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CHP ilçe başkanına bıçaklı saldırı girişimi

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), () - CHP Antalya Serik İlçe Başkanı Abdullah Akbaba, bıçaklı saldırı girişiminden yara almadan kurtuldu. Gözaltına alınan şüpheli İ.Y., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olay, dün saat 11.00...

CHP ilçe başkanına bıçaklı saldırı girişimi

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), () - CHP Antalya Serik İlçe Başkanı Abdullah Akbaba, bıçaklı saldırı girişiminden yara almadan kurtuldu. Gözaltına alınan şüpheli İ.Y., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Olay, dün saat 11.00 sıralarında CHP'nin Merkez Mahallesi Çeşme Sokak'taki seçim bürosunda meydana geldi. CHP İlçe Başkanı Abdullah Akbaba, seçim bürosunda İ.Y. adlı bir kişinin saldırısına uğradı. Önce yumrukla saldıran İ.Y., daha sonra yanında getirdiği bıçakla Abdullah Akbaba'nın üzerine yürüdü. Saldırıdan yara almadan kurtulan Akbaba'nın şikayeti üzerine İ.Y. gözaltına alındı. Polis merkezinde ifadesi alınan İ.Y., ardından serbest bırakıldı.
'BENİ ÖLDÜRECEKTİ'
Olayla ilgili konuşan Abdullah Akbaba, "Partililerle birlikte seçim bürosunda oturduğumuz sırada eski Antalya milletvekilimiz Tuncay Ercenk geldi. Bir büyüğümüz olduğu için ayağa kalktım. O sırada arkamdan biri yumruk vurdu. Döndüm, baktım İ.Y. isimli şahıs. 'Niye vuruyorsun' diye sorduğumda küfür etmeye başladı. O sırada elinde 15 santim büyüklüğünde bıçak vardı. Bıçağı bana saplamak istedi. Ben de koluna vurdum, bıçağı elinden düşürdü. Hasta birisi. Beni öldürecekti. Bundan dolayı bir polemik yaşadık. Bu şahıs Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın dayısıdır. Olay sonrası Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şahıstan şikayetçi oldum" dedi.
İ.Y. ise polis merkezindeki ifadesinde, "Akbaba bana 'Seçim bürosuna niye geliyorsun' dedi. Bunun dışında birkaç yerde de yeğenim Ümit Uysal hakkında ileri geri konuşmuş. O yüzden tartıştık" diye konuştu.

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