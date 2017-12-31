Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, () - ADANA'da, sahte çek kesmek ve resmi evrakta sahtecilik suçlarından hakkında tutuklama kararı bulunan Halil P., yakalanıp açık cezaevine konulduktan 1 gün sonra kaçtı.

Polis, 174 bin 491 liralık sahte çek kesmek ve 2 kez resmi belgede sahtecilik suçlarından hakkında tutuklama kararı bulunan Halil P.'nin saklandığı adresi tespit etti. Geniş güvenlik önlemi altında Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir eve operasyon yapan polis, Halil P.'yi yakaladı. Şüpheli kendisinin Ali Can P. olduğunu ileri sürdü. Polis, emniyete götürüp parmak izi kontrolü yapınca yakaladığı kişinin Halil P. olduğunu belirledi. Halil P., sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine götürüldü. Açık cezaevine konulan Halil P., bir gün sonra firar etti.

Polis, Halil P.'yi tekrar yakalamak için çalışma başlattı.



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