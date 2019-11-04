Cezaevine girmek için bankanın camını kırmış (2)

'PİŞMANIM'

Adana'da, kapalı olan bankanın camını çekiçle kıran Osman B., polis merkezindeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Adliyeye sevk edilen Osman B., kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Pişmanım, ailemle kavga ettim. İçki içmiştim, kredi kartı borcum vardı" dedi.



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