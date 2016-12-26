Cezaevinden nakil istemi reddedilen hükümlü intihar etti

EDİRNE F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan başka cezaevine nakil isteğine olumsuz yanıt verildiği iddiasıyla hükümlü Hakan Ekinci, çarşafla ranzaya kendini asarak intihar etti.

Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, 'kamu malına zarar verme, tehdit, hakaret, hırsızlık, basit yaralama ve uyuşturucu temin etme' suçlarından hükümlü bulunan Hakan Ekinci, başka cezaevine nakil isteminde bulundu. Talebine olumsuz yanıt verilen Hakan Ekinci, geçen 23 Aralık'ta tek başına kaldığı koğuşta, ranza demirine çarşaf bağlayarak kendini asarak intihar etti.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE

Öte yandan aynı cezaevinde 'Kamu malına zarar verme ve kasten öldürme' suçlarından ömür boyu hapis cezasına hükümlü M.C. de tek kişilik odada kalma istemine olumsuz yanıt verilmesi üzerine 14 kan sulandırıcı hap içerek intihar girişiminde bulundu. M.C.'nin Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

