Cezaevinden kurtaran selfie ardından savcı beraat istedi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, () - BURSA'da geçen eylül ayında, 40 yaşındaki Nilgün D.'ye tecavüz ettikleri iddiasıyla tutuklanan ve ilişki öncesi çekilen selfie görüntülerini kanıt olarak mahkemeye sununca tahliye edilen 27 yaşındaki Mustafa T. ve 38 yaşındaki Selim A.'nın yargılamasına devam edildi. Ccumhuriyet savcısı, dosyaya ilişkin görüşünü açıklarken ilk duruşmada serbest bırakılan sanıkların beraatini istedi.

Bursa'da yerel radyolarda çalışan Nilgün D., internet üzerinden radyo kurmak için destek istediği Mustafa T. ve arkadaşı Selim A. ile görüşmek için Uludağ yoluna çıktı. Nilgün D. daha sonra Mustafa T.'nin, Selim A. ile kaldığı eve geldi. Sabah polis merkezine giden Nilgün D., gece esrar ve alkol alan Selim A. ile arkadaşı Mustafa T.'nin kendisini ölümle tehdit ederek ayrı ayrı ve birlikte tecavüz ettiklerini söyledi. Polis tarafından yakalanan Mustafa T. ile Selim A. tutuklandı.

Bursa 7'nci ağır Ceza Mahkemesi'nde, haklarında 'Nitelikli cinsel saldırı', 'Cebir ve tehdit ile hürriyetten yoksun bırakmak' suçlarından 16 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanıklar yapılan ilk duruşmada iddiaları kabul etmedi. Selim A., "O akşam üşüdüğümüz için Uludağ yolundan Bursa'ya indik. Nilgün bizimle kaldığımız eve gelmek istedi. Daha sonra Mustafa evden ayrıldı. Nilgün'ün isteği ile kendisiyle ilişkiye girdim. Alkollü olduğum için sızdım. Sabah kalkınca Nilgün ile eve gelen Mustafa'yı aynı yatakta uyurken gördüm. Zorla ilişkiye girmedim. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

Mustafa T. ise ifadesinde yöneltilen suçlamaları kabul etmeyip, "Uludağ yolundan eve gelince ben ayrıldım. Sabah dönünce Selim ile Nilgün'ün ilişkiye girdiğini anlatım" diye konuştu.

Nilgün D.'nin, esrar ve alkol alan Selim A. ile içki kullanmayan Mustafa T.'nin ölüm ile tehdit ederek kendisine tecavüz ettiklerini söylediği duruşmada söz alan sanık avukatları Ertuğrul Aslantaş ve Kutsal Tutku Kalezade, müvekkillerinin Nilgün D. ile olay gecesi samimi görünen selfie fotoğraflarını mahkemeye kanıt olarak sundu. Mahkeme, suçun vasıf ve mahiyetinin değişme olasılığını göz önüne alarak sanıkların tahliyesine karar verdi.

SAVCI BERAATLERİNİ İSTEDİ

Mustafa T. ile Selim A.'nın tutuksuz yargılamasına devam edildi. Nilgün D.'nin avukatının sanıkların cezalandırılmasını istediği davanın esasına ilişkin savcı görüşünü açıkladı. Savcısı, 'Nitelikli cinsel saldırı', 'Cebir ve tehdit ile hürriyetten yoksun bırakmak' suçlarından yargılanan sanıkların bu suçları işledikleri yönünde cezalandırılmalarına yetecek kesin ve inandırıcı kanıt elde edilemediğini bu nedenle beraat etmeleri gerektiğini söyledi. Mahkeme heyeti, gelecek duruşmada kararı açıklamak üzere davayı erteledi.

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