Cezaevinden kurtaran fotoğraflar, beraat ettirdi 

Halil ÖZÇOBAN / BURSA, () - BURSA’da tekstil mühendisi Dilek B.'ye, 'taciz' suçlamasıyla tutuklanan İzzet Ö., birlikte olduğu fotoğrafları ve cep telefonu mesajları ortaya çıkarılınca 33 gün sonra serbest kaldı. Cumhuriyet Savcısının mütalaasında 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasını istediği İzzet Ö., yargılama sonunda beraat etti.

Bursa’da eşinden ayrı yaşayan bir çocuk annesi 40 yaşındaki Dilek B., internette tanıştığı Afyonkarahisar'da sebze ve meyve ticareti ile uğraşan 29 yaşındaki İzzet Ö. ile arkadaş oldu. Dilek B., eşinden ayrı yaşadığını ve oğlu ile birlikte kaldığını söyledi. Bunun üzerine 2 çocuğu olduğunu söyleyen İzzet .Ö. de, "Ben de eşim ile anlaşamıyorum. Boşanmayı düşünüyorum" dedi. O günden sonra telefon ile görüşüp yazışan Dilek B. ve İzzet Ö. çeşitli tarihlerde çocuklarını yanlarına alarak Bodrum, Marmaris, Afyonkarahisar'da birlikte tatil yaptı.

Buralarda birlikte fotoğraflar çektiren çift konuşmaları ve whatsapp yazışmalarında birbirlerine, 'Kocacığım', 'Karıcığım', 'Aşkım' diye hitap etmeye başladı.

'BOŞANMA DAVASI AÇTIM' DEYİNCE

İddiaya göre Dilek B., parasal sıkıntı çektiğini söyleyen İzzet Ö.'ye çeşitli tarihlerde borç para verdi. İkili arasındaki ilişki, Dilek B.'nin "Eşimden boşanmak için dava açtım" demesi üzerine bozuldu. İzzet Ö.'nün, "Ne gereği vardı. Biraz bekleseydin. Bu işi zamana bıraksaydın keşke" demesi ile endişeye kapılan Dilek B., borç para verdiği İzzet Ö'nün kendisiyle evlenmekten vazgeçip, paranın da üstüne yatacağını düşündü. Bunun üzerine Dilek B., daha önce satışa çıkardığı otomobiline müşteri bulmasını istediği İzzet Ö.'yü, bu konuyu konuşmak için önce evine çağırdı gelince de 155 Polis İmdat'ı arayarak, İzzet Ö.'nün kendisine cinsel tacizde bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine gözaltına alınan İzzet Ö. tutuklandı.

FOTOĞRAFLAR VE YAZIŞMALAR AKLINA GELDİ

Yaşanan bu gelişmeden sonra Dilek B., savcılığa, İzzet Ö. hakkında kendisini dolandırdığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Cezaevine giren İzzet Ö., D.B. ile tatilde birlikte çektirdiği samimi fotoğrafları ve birbirlerine whatsapp'tan gönderdikleri 'Kocacığım' ve 'Karıcığım' gibi samimi mesajların kanıt olabileceğini düşünerek, konuyu avukatına bildirdi. Avukatı da, cezaevindeki emanette tutulan cep telefonundan aldığı fotoğraf ve yazışmaları, yargılamanın yapılacağı Bursa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne sundu. Mahkeme sunulan kanıtları değerlendirip, 33 gün tutuklu kalan sanığın adli kontrol koşulu ile tahliyesine karar verdi.

'BORÇ ALDIM AMA DOLANDIRMADIM'

Bursa 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında, 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'nitelikli konut dokunulmazlığını bozmak' suçlarından hakkında 16 yıla kadar hapis cezası istenen İzzet Ö. savunmasında, internette tanıştıkları Dilek B. ile 3 aylık arkadaşlıkları süresince kendisini ve çocuğunu bir çok kez otelde ve evinde ağırladığını ve çeşitli sürelerde borç para aldığını belirterek, "Ben onu dolandırmadım. Olayın yaşandığı gün aldığım paraları ödemeye başlamıştım ve hesabına 4 bin lira göndermiştim. Evine gittim fakat tecavüze yeltenmedim" dedi.

140 BİN LİRA VERMİŞ

Dilek B. ise mahkemede ağlayarak verdiği ifadesinde, internetten sahte isim ile tanıştığı İzzet Ö.nün kendisini kandırdığını, dolandırdığını aracını satışı konusunda yardım etmek için evine geldiğinde ise tecavüze yeltendiğini, yaşanan bağrışmayı evde bulunan oğlu ve bakıcısının duyduğunu söyledi. Dilek B. "Eve gelince kendisine, gerçek isminin İzzet olduğunu söyledim. Bunun üzerine bana,'bazı şeyleri öğrenmişsin. Gel senin bir tadına bakayım' diyerek saldırdı. Şikayet üzerine polis eve gelince pantolon düğmeleri açıktı. Beni 140 bin lira dolandıran sanıktan şikayetçiyim" diye konuştu.

Karar aşamasına gelen yargılamaya devam edildi. Avukatların hazır bulunduğu duruşmada mahkeme heyeti, Cumhuriyet Savcısı'nın mütalaasında "cinsel saldırı" ve "konut dokunulmazlığını bozmak" suçlarından 10 yıl hapis cezasını istediği İzzet Ö.'nün beraatine karar verdi.

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