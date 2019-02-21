Cezaevinden kaçtıktan 2 gün sonra yakalandı

Tayfur KARA/SAMSUN, () - SAMSUN’da 2 gün önce cezaevinden firar eden U.T. (22) mağaralar bölgesinde yakalandı.

Hakkında 3 yıl 58 ay 97 gün hapis cezası bulunan U.T., Samsun Açık Cezaevi’nden 2 gün önce firar etti. U.T.'yi bulmak için alarma geçen Tekkeköy Jandarma Komutanlığı ekipleri, firarinin mağaralar bölgesinde olduğunu tespit etti. Takibe alınan U.T. yapılan operasyonla yakalanarak, cezaevine teslim edildi.



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