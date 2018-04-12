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Cezaevinden kaçan cinayet hükümlüsü yakalandı

ADANA'da 12 yıl önce, ışık kapatma kavgasında kendisiyle tartışan iş yeri sahibi ve bir oğlunu yaralayıp, diğer oğlunu öldüren ve 24 yıl 8 ay hapis cezası aldıktan sonra 2 yıl önce cezaevinden kaçan Önder Altınyüzük, yakalandı. 4...

Cezaevinden kaçan cinayet hükümlüsü yakalandı
ADANA'da 12 yıl önce, ışık kapatma kavgasında kendisiyle tartışan iş yeri sahibi ve bir oğlunu yaralayıp, diğer oğlunu öldüren ve 24 yıl 8 ay hapis cezası aldıktan sonra 2 yıl önce cezaevinden kaçan Önder Altınyüzük, yakalandı.
4 Nisan 2006'da Yüreğir ilçesine bağlı Dervişler Mahallesi'nde meydana gelen olayda Mehmet Uzun (62), kiraya verdiği manav dükkanının ışıklarını gece yarısı açık bırakıp oturan kiracısı Önder Altınyüzük (25), kardeşi Barış (10) ve akrabası Mehmet Altınyüzük'ü (19) uyardı. Çıkan tartışma sonrası, Önder Altınyüzük, akrabalarını toplayarak silahla Uzun ailesinin evini bastı. Kavga sırasında açılan ateş sonucu Mehmet Uzun'un oğlu Muammer Uzun (32) öldü, kendisi ve küçük oğlu Mustafa Uzun (23) da yaralandı.
GECE GELİP-GİDİYORDU
Katil zanlısı Önder Altınyüzük, 24 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Altınyüzük, cezasını çektiği Muğla Dalaman Cezaevi'nde bulunduğu sırada 2016 yılında firar etti. Adana'da Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlünün Adana'da saklandığı bilgisine ulaştı. Polis, şüphelinin Yüreğir ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesindeki bir akrabasında olduğunu tespit etti. Geniş güvenlik önlemi altında operasyon düzenleyen polis, Önder Altınyüzük'ü yakaladı. Hükümlü, cezaevine teslim edildi.

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