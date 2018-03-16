Cezaevinden izinli çıktığı gün hırsızlık yapmış

Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU'da evden hırsızlık yapıp, İstanbul'da yakalanarak, gözaltına alınan R.T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. R.T. ile hırsızlık yapan diğer şüpheli B.B.'nin, cezaevinden izinli çıktığı gün olaya karıştığı belirtildi.

Olay, geçen hafta, merkez Paşaköy Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi. Evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, hırsızlık şüphelilerinin R.T. ve B.B. olduğu tespit edildi. İstanbul'da yattığı cezaevinden izinli çıktığı gün Bolu'daki evden R.T. ile hırsızlık yapan B.B.'nin, cezaevine tekrar döndüğü öğrenildi.

Polis ekipleri, şüpheli R.T.'nin İstanbul'da kaldığı adrese baskın düzenledi. Evde yakalanıp, gözaltına alınan R.T., Bolu'ya getirilerek, emniyette sorgulandı. R.T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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