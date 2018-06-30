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Cezaevinden izinli çıktı taksiciyi vurdu

İZMİT'te, taksici Naim C.'nin tabanca ile bacağından vurulmasıyla ilgili N.G.Ö. (33) isimli kadın ve G.Ç. (36) İstanbul Maltepe'de yakalandı. Şüpheliler, taksicinin N.G.Ö.'ye 40 bin TL borcu olduğunu ileri sürdü. Taksiciyi vurduğu iddia...

Cezaevinden izinli çıktı taksiciyi vurdu
İZMİT'te, taksici Naim C.'nin tabanca ile bacağından vurulmasıyla ilgili N.G.Ö. (33) isimli kadın ve G.Ç. (36) İstanbul Maltepe'de yakalandı. Şüpheliler, taksicinin N.G.Ö.'ye 40 bin TL borcu olduğunu ileri sürdü. Taksiciyi vurduğu iddia edilen G.Ç.'nin cezaevinden izinli çıktığı belirlendi.
Geçen Perşembe günü Alikahya Mahallesi'nde meydana gelen olayda, taksici Naim C. aracında otururken, tabanca ile açılan ateş sonucu sağ bacağına isabet eden 2 kurşunla yaralandı. Hastaneye kaldırılan Naim C., burada verdiği ifadesinde kendisini vuran erkek saldırganı tanımadığını ileri sürdü. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, taksiciyi vurduktan sonra olay yerinden kaçan biri kadın, 2 kişiyi tespit etti. Araştırmayı derinleştiren polis, olay yerinden kaçanların birbirlerine akraba N.G.Ö. isimli kadın ve G.Ç. olduğunu belirledi.
Polis, İstanbul Maltepe'de düzenlediği operasyonla 2 şüpheliyi yakaladı. Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen N.G.Ö. ve G.Ç.'nin ifadelerinde suçu birbirlerine yüklemeye çalıştıkları öğrenildi. Zanlılar ifadelerinde, taksici Naim C.'nin, N.G.Ö.'ye 40 bin TL borcu olduğunu ileri sürdü.
Taksiciyi vurduğu iddia edilen G.Ç.'nin cinayet suçundun 11 yıldır cezaevinde olduğu, 2,5 yıllık cezasının kaldığı ve cezaevinden izinli olarak çıktığı belirlendi. Şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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