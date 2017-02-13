Cezaevinden izinli çıkıp eşini öldüren sanığa, iki kez müebbet istemi

İZMİR'in Seferihisar İlçesi'nde, hükümlü bulunduğu cezaevinden izinli çıkıp, boşanma davası açan eşi 23 yaşındaki Simge Alay'ı pompalı tüfekle öldüren, yanında bulunan arkadaşı Hakan Çakırca'yı da yaralayan Kadir Alay hakkında biri ağırlaştırılmış, iki kez ömür boyu hapis cezası istendi.

Olay, geçen 25 Nisan 2016 tarihinde meydana geldi. 2 çocuk annesi Simge Alay, Ağustos 2015'te, ailesinin karşı çıkmasına rağmen Kadir Alay'la ikinci evliliğini yaptı. Ancak Simge Alay'ın hayatı, bu evliliğinin ilk günlerinden itibaren gördüğü şiddet nedeniyle kabusa döndü. Bu süreçte karnından bıçaklanan Simge Alay, korktuğu için şikayetçi olamadı. Sibel Alay'ın, boşanma davası açtığı ve şikayette bulunduğu eşi için mahkeme, uzaklaştırma cezası verdi, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilince de tutukladı.

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKTI, ÖLDÜRDÜ

Evini ayıran Simge Alay'ın eşi Kadir Alay, hapis yattığı İzmir Aliağa'daki Şakran Cezaevi'nden izinli çıktı. Seferihisar'a gelen Kadir Alay, eşinin Hakan Çakırca ile birlikte olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine plan yapan Kadir Alay, eşi ve sevgilisinin, izinli çıktığını anlamamaları için sosyal paylaşım sitesi Facebook'tan Şakran Cezaevindeymiş gibi paylaşım yapıp, onların rahat davranmalarını sağladı. Hakan Çakırca, motosikleti ile Simge Alay'ı evine bıraktı. Evin önünde sohbet eden ikiliye, ağaç arkasında pusu kuran Kadir Alay, pompalı tüfekle 4 el ateş etti. Simge Alay, olay yerinde yaşamını yitirirdi, ayağından yaralanan Hakan Çakırca, hastaneye kaldırıldı.

Jandarmanın takibi sonucu Kadir Alay olaydan yaklaşık 4 ay sonra 22 Ağustos'ta yakalandı. Cumhuriyet Savcısı Özlem Eğridere, Kadir Alay, hakkında 'tasarlayarak eşini kasten öldürme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından biri ağırlaştırılmış 2 kez ömür boyu hapis cezesi istedi.

Sanığa yardım ettikleri iddiasıyla da tutuksuz sanıklar Münir B., Faruk Ş., Üzeyir K., Aykan K. ve Miyase D. hakkında da 'suçluyu kayırma' suçundan 5'er yıla kadar hapis cezası istendi. Dava 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanacak.



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