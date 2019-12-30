Cezaevinden izinli çıkan hükümlü, başından vuruldu (2)

ÖLDÜRDÜĞÜ KİŞİNİN KARDEŞİ VURMUŞ

Diyarbakır'da, cezaevinden izinli çıkan hükümlü Şeyhmus Kızıl'ın, 10 yıl önce öldürdüğü kişinin kardeşi B.Y. tarafından tabancayla vurulduğu belirlendi. Polis ekipleri, olay sonrası kaçan B.Y.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, hastanede tedaviye alınan Şeyhmus Kızıl'ın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.



