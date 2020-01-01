Cezaevinden firar etti, 2 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı (2)

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İSTANBUL'DA GÜLTEM GÜLÜM’Ü DE ÖLDÜRMÜŞ Tutuklanan Fatih Altun’un, geçen yıl Aralık ayında İstanbul Maltepe’de öldürdüğü kişinin Gültem Gülüm olduğu ortaya çıktı. Altın'un, Gülüm'ü tabanca ile başına ateş ederek...
GÜVENLİK 31.12.2019, 23:21
İSTANBUL'DA GÜLTEM GÜLÜM’Ü DE ÖLDÜRMÜŞ
Tutuklanan Fatih Altun’un, geçen yıl Aralık ayında İstanbul Maltepe’de öldürdüğü kişinin Gültem Gülüm olduğu ortaya çıktı. Altın'un, Gülüm'ü tabanca ile başına ateş ederek öldürdüğü öğrenildi. Fatih Altun’un, Gültem Gülüm’ü öldürmesi nedeniyle de arandığı belirtildi.
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