Cezaevinden firar edip annesi ve üvey babasını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

ANTALYA'da 6 yıl önce cezaevinden firar edip annesi Fidan Aktaş (52) ile üvey babası Mustafa Aktaş'ı (72) boğazlarını keserek öldüren Fuat Erhan (28), 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum edildi.16 Temmuz 2012 günü Mustafa- Fidan Aktaş çiftinin Mehmetçik Mahallesi Hizmet Sitesi Birlik Apartmanı 7'nci katlarındaki evlerinden koku gelince, komşuları polise haber verdi. 2010 yılında özel bir televizyon kanalında katıldıkları evlilik programında tanışarak evlenen Aktaş çiftinin oturduğu eve gelen polis, kapıyı çilingire açtırdı. Eve giren polis, Mustafa ve Fidan Aktaş'ın cesetlerini evin iki ayrı odasında buldu. Aktaş çiftinin, bıçakla boğazları kesilerek öldürüldükleri anlaşıldı.Komşuları, Fidan Aktaş'ın ilk evliliğinden olan oğlu Fuat Erhan'ı 4 gün önce evden çıkarken gördüklerini söyleyince, Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri bu yönde çalışma başlattı. Evde yapılan incelemede, çifte ait ziynet eşyalarının ve cep telefonlarının olmadığı belirlendi.CEP TELEFONUNU ARKADAŞINA SATTIRMIŞAraştırmayı genişleten polis, Mustafa Aktaş'ın cep telefonunun 100'üncü Yıl Bulvarı üzerindeki bir telefoncuya satıldığını tespit etti. Yapılan incelemede telefonu satan kişinin Fuat Erhan'ın arkadaşı B.G. olduğunu saptadı. Gözaltına alınan B.G. ifadesinde, Fuat Erhan'ın cezaevinden firar ettiğini, kendisinin kimliği olmadığı için bir telefonu satmasını istediğini, birlikte telefoncuya giderek sattıklarını söyledi.PARA VERMEYİNCE ÖLDÜRMÜŞHırsızlık suçundan tutuklu bulunduğu Antalya E Tipi Cezaevi'nden 10 Temmuz 2012'de firar eden Fuat Erhan'ın, 12 Temmuz'da annesinin evine para istemek için gittiği, para alamayınca anne ve üvey babasının boğazlarını keserek öldürüp ziynet eşyaları ve cep telefonunu gasp ederek kaçtığı belirlendi. Firari olarak aranan Fuat Erhan'ın, cinayetten bir gün sonra Alanya'da yakalanıp, cezaevine gönderildiği tespit edildi.2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETAntalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Fuat Erhan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı ve sanık avukatı katıldı. Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Erhan’ın, 'kasten insan öldürme' ve 'nitelikli yağma' suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Son sözü sorulan sanık Erhan, bir diyeceği olmadığını söyledi.Mahkeme, Fuat Erhan'ı, 'kasten insan öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum etti. Erhan, 'nitelikli yağma' suçundan da 25 yıl hapis cezası aldı.

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