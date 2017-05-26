Cezaevindeki tatbikatı gerçek sandılar

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN'da E Tipi Kapalı Cezaevi içerisinde 'terör saldırısı ve iç karışıklık tatbikatı' yapıldı. Tatbikatta ortaya çıkan görüntüler, gerçeğini aratmadı. Tatbikat sırasında şehir merkezinde durumdan habersiz olanlar kısa süreli korku yaşadı.

Samsun'un Canik İlçesi'nde bulunan E Tipi Kapalı Cezaevi içerisinde yapılan 'terör saldırısı ve iç karışıklık tatbikatı'na, AFAD, Jandarma Komutanlığı, İtfaiye ve 112 acil servis ekipleri katıldı. Tatbikatta cezaevi etrafında bulunan caddeler ile sokaklar tamamen trafiğe kapatılırken, şehir merkezinde ki bir çok kamu kurum ve kuruluşlarının etraflarında güvenlik önemleri alındı. Cezaevi önünde yakınlarını görmek için sıra bekleyen bazı aileler ise tatbikatın gerçek olduğunu sanarak gözyaşı döktü.

Yaklaşık 1.5 saat süren tatbikat sonrası açıklama yapan Samsun İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, "Cezaevi içerisinde tatbikat oldu. Biz cezaevi dışında emniyet müdürlüğü olarak gerekli tedbirlerimizi aldık. Tatbikat olduğu anlaşıldıktan sonra tedbirlerimizi çözdük. Onun haricinde başka bir şey yok" dedi.

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