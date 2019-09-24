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Cezaevinde mahkum, cam bardakla 3 gardiyanı yaraladı
OSMANİYE'de 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda koğuş sayımının yapıldığı sırada bir mahkum, kırdığı cam bardakla saldırdığı 3 infaz koruma memurunu yaraladı. Olay, dün saat 19.00 sıralarında 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza...
GÜVENLİK 24.09.2019, 16:14
OSMANİYE'de 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda koğuş sayımının yapıldığı sırada bir mahkum, kırdığı cam bardakla saldırdığı 3 infaz koruma memurunu yaraladı.
Olay, dün saat 19.00 sıralarında 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda meydana geldi. İddiaya göre, akşam sayımı için koğuşa giren infaz koruma memurlarına, hırsızlık suçundan hükümlü adı açıklanmayan mahkum, elindeki cam bardağı kırarak, saldırdı.
Çıkan arbedede infaz koruma memurları Sezgin G., Abdulvahap Ö. ve Nuri G., yüzleri ile vücutlarının çeşitli yerlerinden yardalandı.
Diğer memurların müdahale ettiği olayda yaralanan infaz koruma memurları, cezaevine çağrılan ambulans ile Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, dün saat 19.00 sıralarında 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda meydana geldi. İddiaya göre, akşam sayımı için koğuşa giren infaz koruma memurlarına, hırsızlık suçundan hükümlü adı açıklanmayan mahkum, elindeki cam bardağı kırarak, saldırdı.
Çıkan arbedede infaz koruma memurları Sezgin G., Abdulvahap Ö. ve Nuri G., yüzleri ile vücutlarının çeşitli yerlerinden yardalandı.
Diğer memurların müdahale ettiği olayda yaralanan infaz koruma memurları, cezaevine çağrılan ambulans ile Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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