Cezaevinde intihar girişimi

İZMİR'in Buca İlçesi'ndeki Kırıklar F Tipi Cezaevi'nde cinayet suçundan tutuklu olan ve psikolojik sorunları bulunan 28 yaşındaki Y.G., kaldığı koğuşta yatağını yakarak intihar girişiminde bulundu. Cezaevi infaz görevlileri tarafından söndürülen yangında vücudunda yanıklar oluşan tutuklu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Buca'da bulunan Kırıklar F Tipi Cezaevi'nde tutuklu olan Y.G., psikolojik sorunları nedeniyle girdiği bunalım sonucu koğuşta yatağını ateşe verdi. Diğer mahkumların çabasına rağmen yataktan inmeyen Y.G., intihar etmek istedi. Durumun bildirilmesi üzerine koğuşa giren cezaevi infaz görevlileri yangın söndürme tüpleriyle yangına müdahale etti. Yatak söndürülürken, Y.G.'nin vücudunda yanıklar oluştu. Cezaevine gelen ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan tutuklu tedavi altına alındı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilen Y.G.'nin cinayet suçundan tutuklu olduğu belirtildi. Yangın ile ilgili soruşturma sürüyor.

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