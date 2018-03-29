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 Cezaevinde görevli asker doldur-boşalt yaparken yanlışlıkla arkadaşını vurdu

  Alper KORKMAZ/İSTANBUL  () İSTANBUL Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli asker nöbet değişimi sırasında doldur-boşalt yaparken yanlışlıkla arkadaşını vurdu. Yaralanan asker ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay...

 Cezaevinde görevli asker doldur-boşalt yaparken yanlışlıkla arkadaşını vurdu

 

Alper KORKMAZ/İSTANBUL  () İSTANBUL Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli asker nöbet değişimi sırasında doldur-boşalt yaparken yanlışlıkla arkadaşını vurdu. Yaralanan asker ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay sabah 07.55 sıralarında Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda meydana geldi. İddiaya göre, cezaevinde nöbet değişimi sırasında doldur-boşalt yapan bir asker yanlışlıkla arkadaşını vurdu. Cezaevinde görevli personeller durumu sağlık ve polis ekiplerine ihbar etti. Bunun üzerine cezaevine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağ omuzundan vurulan yaralı asker cezaevine gelen ambulansla Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan askerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

(FOTOĞRAF)

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