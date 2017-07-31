Cezaevinde fenalaşan mahkum hastanede öldü

Cevdet ŞEN/BERGAMA(İzmir), ()- İZMİR'in Bergama İlçesin'de, hırsızlık suçundan 3 yıldır tutuklu bulunduğu cezaevinde fenalaşan 23 yaşındaki Azat Alp, kaldırıldığı Bergama Dr. Faruk İlker Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Alp'in ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmasına karar verildi.
Bergama M Tipi Cezaevi'ndeki C12 koğuşunda kalan, hırsızlık suçundan hükümlü Azat Alp, geçen cumartesi gecesi aniden yere yığılınca, ilk müdahale revirde yapıldı. Alp, ardından ambulansla Bergama Dr. Faruk İlker Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Dahiliye Servisi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Alp, bugün saat 02.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Savcı, Alp'in ölümünü şüpheli bulup, otopsi yapılmasına karar verrdi. Alp'in cesedi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Cevdet ŞEN/BERGAMA(İzmir), ()- İZMİR'in Bergama İlçesin'de, hırsızlık suçundan 3 yıldır tutuklu bulunduğu cezaevinde fenalaşan 23 yaşındaki Azat Alp, kaldırıldığı Bergama Dr. Faruk İlker Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Alp'in ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmasına karar verildi.