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Cezaevinde 'Afrin' kavgası

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE T Tipi Kapalı Cezaevi'nde iki mahkum, Afrin operasyonunu aşağıladığını iddia ettikleri bir mahkumu darp etti. Kafatası kırılan mahkum tedavi altına alındı. Geçen hafta, Düzce T Tipi Kapalı Cezaevi'nde...

Cezaevinde 'Afrin' kavgası

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE T Tipi Kapalı Cezaevi'nde iki mahkum, Afrin operasyonunu aşağıladığını iddia ettikleri bir mahkumu darp etti. Kafatası kırılan mahkum tedavi altına alındı.
Geçen hafta, Düzce T Tipi Kapalı Cezaevi'nde meydana gelen olayda, B.U. ve Ş.K. isimli mahkumlar aynı koğuşta kaldıkları A.Z.B. isimli mahkumu darp etti. B.U. ve Ş.K., A.Z.B.'nin televizyon izlendiği sırada Afrin Operasyonu'nu aşağılayarak, şehitlere ve operasyonda olan Türk askerine hakaret ettiğini, bunun üzerine kendisini uyardıklarını, uyarılarına rağmen söylemlerine devam eden A.Z.B.'yi dövdüklerini söyledi.
Başının arkasına darbe alan A.Z.B. de Afrin konusunda aynı görüşte olmadıklarını, bu nedenle iki mahkumun kendisini dövdüğünü belirtti. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.Z.B.'nin kafatasında kırık olduğu belirlenirken, tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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