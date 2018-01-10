Cezaevinde 101 mahkumun zehirlenmesiyle ilgili inceleme başlatıldı

ADIYAMAN'da, ilaçlama çalışması yapılan cezaevinde 101 tutuklu ve hükümlünün zehirlenmesiyle ilgili savcılık tarafından inceleme başlatıldı.

Musalla Mahallesi'nde bulunan Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'nde dün gündüz saatlerinde haşerelere karşı yapılan ilaçlamanın ardından akşam tutuklu ve hükümlülerde baş dönmesi ile mide bulantısı şikayetleri baş gösterdi. Bunun üzerine cezaevi yetkilileri, sağlık görevlilerine haber verdi. İhbarla cezaevine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla kentteki hastanelere götürülen 101 tutuklu ve hükümlüye acil servislerde serum tedavisi uygulandı. Tedavileri yapılan tutuklu ve hükümlülerin 100'ü taburcu edilirken, 1 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

SAVCILIK İNCELEME BAŞLATTI

Açık Ceza İnfaz Kurumu bulunan tutuklu ve hükümlü yakınları, sabah erken saatlerde cezaevi önüne gelerek yakınları hakkında bilgi almaya çalıştı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili inceleme başlattı.

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