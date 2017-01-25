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Cezaevi yangınında zehirlenen bir çocuk daha öldü

Fatih KARAÇALI/ ADANA, () -ADANA E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda çocuk mahkumların kaldığı koğuşta çıkan yangında dumandan zehirlenen 17 yaşındaki Ferhat Kaya hayatını kaybetti. Böylece yangındaki ölü sayısı 2'ye yükseldi. Merkez...

Cezaevi yangınında zehirlenen bir çocuk daha öldü

Fatih KARAÇALI/ ADANA, () -ADANA E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda çocuk mahkumların kaldığı koğuşta çıkan yangında dumandan zehirlenen 17 yaşındaki Ferhat Kaya hayatını kaybetti. Böylece yangındaki ölü sayısı 2'ye yükseldi.
Merkez Sarıçam İlçesi'ndeki Kürkçüler Cezaevi Kampüsü'nde bulunan Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, 18 Ocak'ta saat 23.20 sıralarında, çocuk mahkumların bulunduğu koğuşta, iddiaya göre koğuşlarını değiştirmek isteyen bir grup çocuk, cezaevi idaresinin dikkatini çekmek amacıyla yatakları kapının arkasına yığarak ateşe verdi. Çıkan yangında 6 çocuk mahkum ile 5 infaz koruma memuru dumandan zehirlendi. Durumu ağır olan çocuklardan 17 yaşındaki Muhammet Erdoğan, olaydan 2 gün sonra öldü.
Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Ferhat Kaya da bugün doktorların müdahalesine karşın hayatını kaybetti. Ferhat Kaya'nın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Yangında zehirlenen 1 çocuğun ise tedavisi sürüyor.

 

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