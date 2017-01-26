Cezaevi yangınında ölen çocuk mahkumun organları bağışladı

ADANA E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda çocukların kaldığı koğuşta çıkan yangında yaşamını yitiren 17 yaşındaki Ferhat Kaya'nın ailesi, organlarını bağışladı.Merkez Sarıçam İlçesi'nde bulunan Kürkçüler Cezaevi Kampusu'nde bulunan Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, 18 Ocak tarihinde saat 23.20 sıralarında, çocuk mahkumların bulunduğu koğuşta tutulan bir grup çocuk, koğuşlarını değiştirmesini isteyerek yatakları kapının arkasına yığarak ateşe verdi. Çıkan yangında 6 çocuk mahkum ile 5 infaz koruma memuru dumandan zehirlendi. Durumu ağır olan çocuklardan 17 yaşındaki Muhammet Erdoğan, olaydan 2 gün sonra öldü.BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİOlaydan yaklaşık 1 ay önce cezaevine konulduğu belirtilen, Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ferhat Kaya'nın da dün beyin ölümü gerçekleşti. Ferhat Kaya'nın babası Cemal Kaya ile annesi Sariye Kaya, bir yakınlarının önerisi üzerine çocuklarının organlarını bağışlamaya karar verdi. Aile de oğullarının organlarını bağışladı. Organ ve Doku Nakli Biriminde görevli doktorlar, onay alınması ardından organ nakli için işlemleri başlattı. Ferhat Kaya'nın karaciğeri, 2 korneası ve 2 böbreği, organ bekleyen 5 hastaya nakledilmek üzere alındı.Ceza infaz kurumlarından sorumlu Cumhuriyet Savcısı Necdet Yalçın Şen de, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı adına Kaya'nın ailesini hastanede ziyaret ederek taziyede bulundu, Aileye baş sağlığı dileyen Savcı Şen, organ bağışından dolayı başka hayatların kurtarılmasına vesile oldukları için teşekkür etti. Çocuklarını kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşayan Kaya ailesi ise, "Keşke bu olay hiç yaşanmasaydı. Evladımızı kaybettik. Ama başkalarının hayatını kurtarmasını istedik. Çocuğumuzun organları artık başkalarında yaşayacak" dedi. Ferhat Kaya'nın cenazesi, Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.Öte yandan Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ceza infaz kurumundaki yangına ilişkin yürütülen adli ve idari soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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