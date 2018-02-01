mersin escort bayan bodrum escort bayan facebook beğeni hilesi
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
(Görüntülü Haber) Kilis'e gece 2 roket atıldı
Kilis'e gece 2 roket atıldı
Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı kapatıldı
Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı...
Terör örgütü mevzileri havadan bombalandı
Terör örgütü mevzileri havadan bombalandı
PKK/YPG TÜM KÖYLERE TÜNELLER KAZIP, HER GEÇENDEN VERGİ ALMIŞ
Hedefte Bafelyun tepesi var

Cezaevi müdürüne suikast davası sanıklarına müebbet ve 20'şer yıl hapis

İZMİT'te, Kocaeli F Tipi Cezaevi Müdürü İsmet Aktürk'ün öldürülmesi ile ilgili yargılanan tutuklu sanıklardan 3'ü ağırlaştırılmış ömür boyu, 3'ü ise 20'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı. İzmit'te, 16 Haziran 2015 tarihinde...

Cezaevi müdürüne suikast davası sanıklarına müebbet ve 20'şer yıl hapis
İZMİT'te, Kocaeli F Tipi Cezaevi Müdürü İsmet Aktürk'ün öldürülmesi ile ilgili yargılanan tutuklu sanıklardan 3'ü ağırlaştırılmış ömür boyu, 3'ü ise 20'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.
İzmit'te, 16 Haziran 2015 tarihinde meydana gelen olayda, Kocaeli F Tipi Cezaevi Müdürü İsmet Aktürk makam aracı ile Kandıra yolunda giderken, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Cezaevi müdürü İsmet Aktürk'e suikast düzenleyen grubun, Kocaeli F Tipi Cezaevi'nde cezasını çekmekte olan çete lideri Mustafa Taştan'la bağlantılı olduğu belirlendi. Tutuklu suikast sanıkları Mustafa Taştan, Mehmet Ayhan, Özgür Tecer, Şerafettin Dadaş, Tuncer Sobacı ve İdris Demirel hakkında Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın 12'nci celsesinde karar açıklandı.
Sanıklardan Mustafa Taştan'ın, cezaevi müdürü İsmet Aktürk'ü yerine getirdiği görevi nedeni ile 'tasarlayarak öldürmeye azmettirmek' suçundan, Tuncer Sobacı ve İdris Demirel'in ise 'tasarlayarak öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. Sanıklardan Şerafettin Dadaş, Özgür Tecer ve Mehmet Ayhan ise 'öldürme eylemine yardımcı oldukları' suçlaması ile 20'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

Diyarbakır escort Diyarbakır escort bayan