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Cezaevi firarisini polisler kardaki ayak izlerini takip ederek yakaladı

ADAM öldürmek suçundan hükümlü olarak kaldığı Edirne Açık Cezaevi'nden kaçıp Eskişehir'e gelen 29 yaşındaki Kurtuluş Kazangirler'i polisler kardaki ayak izlerini takip ederek yakaladı. Kurtuluş Kazangirler, önceki gün Edirne...

Cezaevi firarisini polisler kardaki ayak izlerini takip ederek yakaladı
ADAM öldürmek suçundan hükümlü olarak kaldığı Edirne Açık Cezaevi'nden kaçıp Eskişehir'e gelen 29 yaşındaki Kurtuluş Kazangirler'i polisler kardaki ayak izlerini takip ederek yakaladı.
Kurtuluş Kazangirler, önceki gün Edirne Açık Cezaevi'nden firar ederek memleketi Eskişehir'e geldi. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Kurtuluş Kazangirler'in Aşağı Söğütönü Mahallesi'nde bir yakınının evinde olduğunu belirledi. Kurtuluş Kazangirler, dün akşam saatlerinde polislerin geldiğini görünce evin arka penceresinden kaçtı. Polis ekipleri Kurtuluş Kazangirler'i kardaki ayak izlerini takip ederek yakaladı. Gerekli işlemleri yapılan Kurtuluş Kazangirler bugün adliyeye sevk edildi.
Kurtuluş Kazangirler'in 10 Haziran 2009 tarihinde Eskişehir'de gittiği lokantada, komiye küfür ettiğini öne sürdüğü arkadaşı 29 yaşındaki Hüseyin Adnan Tekdağ'ı çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdüğü ve bu suçtan dolayı hükümlü olduğu öğrenildi.

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