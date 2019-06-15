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Cezaevi firarisinden beyaz eşya dolandırıcılığı

ESKİŞEHİR'de internet üzerinden kendisini beyaz eşya yetkili servisi olarak tanıtarak, dolandırıcılık yapan cezaevi firarisi Engin D. (33), yakalandı. Engin D., internet üzerinden sahte profiller oluşturup, kendisini beyaz eşya yetkili servisi...

Cezaevi firarisinden beyaz eşya dolandırıcılığı
ESKİŞEHİR'de internet üzerinden kendisini beyaz eşya yetkili servisi olarak tanıtarak, dolandırıcılık yapan cezaevi firarisi Engin D. (33), yakalandı.
Engin D., internet üzerinden sahte profiller oluşturup, kendisini beyaz eşya yetkili servisi olarak tanıttı. Böylelikle gittiği evlerden tamir bahanesiye aldığı eşyaları geri götürmedi. Bazı vatandaşlardan da parça değişimi yapılması gerektiğni söyleyerek, para aldı.
Yapılan şikayetler üzerine harekete geçen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, güvenlik kameraları ile mobese görüntülerini inceleyerek, şüphelinin cezaevi firarisi Engin D., olduğunu belirledi. Engin D., saklandığı Ertuğrul Mahallesi'ndeki eve düzenlenen baskınla yakalanıp, gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen Engin D.’nin Eskişehir'in yanı sıra İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Sakarya ve Afyonkarahisar'da da 'dolandırıcılık, hırsızlık, basit yaralama, tehdit, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması' gibi 54 suçtan arandığı ortaya çıktı. Engin D., tutuklanarak cezaevine konuldu.   

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